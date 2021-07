Le favori des fans de Towie, Pete Wicks, sauvé par les patrons de l’émission du bouleversement de la distribution – mais Nicole Bass est supprimée

PETE Wicks a été sauvé par les patrons de Towie qui ont éliminé dix membres de la distribution hier soir – dont sa copine Nicole Bass.

L’entraîneur personnel, 29 ans, a reçu la botte avec Courtney Green, 26 ans, Chloe Meadows, 28 ans, et Clelia Theodorou, 26 ans.

Pete Wicks restera sur The Only Way Is Essex tandis que dix membres de la distribution ont reçu la botte

L'étonnante réalité Nicole Bass a reçu la côte après six ans

Une source a déclaré au Sun : « On a dit à Pete hier soir qu’il avait été sauvé de la côte par les patrons de la série – il est sur Towie depuis des années et est un grand favori des fans, donc ils ne voulaient pas le perdre.

« Mais malheureusement, on a dit à Nicole Bass qu’elle avait été licenciée et qu’elle ne participerait pas à la prochaine série. Elle est vidé.

L’amante des chiens Nicole a joué dans la série ITVbe depuis 2015, période au cours de laquelle elle a enregistré des romances avec Lewis Bloor et Sam Mucklow.

Plus tôt cette année, Nicole a risqué de se brouiller avec son ami de longue date Pete, 35 ans, lorsqu’il a refusé de la soutenir lors d’une dispute avec le nouveau venu Rem.

Elle a qualifié Pete de « vieil homme ratatiné » et l’a accusé de « ne pas me soutenir » alors qu’elle critiquait Rem pour son traitement de Clelia.

Pendant ce temps, les téléspectateurs choqués de la dernière série ont découvert que Pete et Chloe Sims avaient eu une romance secrète intermittente pendant deux ans – Pete racontant au Sun qu’ils n’avaient pratiquement pas parlé depuis la fin en décembre.

Parmi les autres personnes qui auraient échappé à l’abattage, citons l’actrice vétéran Chloe et ses sœurs Demi et Frankie, et Gatsby, qui fait partie de la série depuis 2015.

Les initiés disent qu’ils ont fait l’abattage de masse parce qu’ils voulaient qu’il « revienne à l’essentiel » et se concentre sur un noyau de personnages plus restreint.

La série la plus récente de la série, diffusée depuis 2010, présentait jusqu’à 47 personnages dans des rôles variés.

Une source d’ITV a déclaré: « Avec un casting de personnages en constante augmentation, il devenait difficile de donner au public un aperçu réel de la vie des personnes impliquées.

Le bon moment pour changer…

«Les producteurs veulent que la série revienne à ce qu’elle était au début, où le public a vu beaucoup plus l’histoire de chaque personnage et ce qu’ils font.

«Plus le casting est grand, moins chacun passe de temps à l’écran. Ils veulent renverser la vapeur et donner moins plus.

«Évidemment, cela signifie que certains grands noms sont sortis, ce qui est bouleversant, mais les patrons ont estimé que c’était le bon moment pour faire un grand changement.





« Ceux à qui on a dit qu’ils ne reviendront pas en tant qu’habitués recevront un soutien à l’avenir comme ils l’ont fait avec les précédents membres de la distribution qui sont passés à autre chose. »

Une source de l’émission a ajouté: «Nous sommes toujours prêts à garder la porte ouverte pour le retour des membres de la distribution sortants.

« Tous nos membres de la distribution actuels et sortants ont accès à notre agent de protection sociale, à un consultant psychologique indépendant, et à un certain nombre de services de conseil pour les soutenir.

« TOWIE sera bientôt de retour pour sa 29e série sur ITVBe, avec d’autres annonces en temps voulu. »

Nicole est dans l'émission depuis 2015