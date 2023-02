Le favori d’Emmerdale pour trouver l’amour dans la relation la plus parfaite de tous les temps, révèle le patron du savon

Les patrons d’EMMERDALE ont confirmé que Belle Dingle la rendra enfin heureuse après cet été alors qu’elle se retrouve dans une relation parfaite.

Elle a fait face à une série de luttes dans sa vie amoureuse, y compris sa romance vouée à l’échec avec Lachlan White ainsi que sa liaison avec Jermaine Bailey, beaucoup plus âgée, mais il semble que Belle soit sur le point de trouver la personne parfaite après tout.

TVI

Belle Dingle est sur le point de trouver celui qui lui convient[/caption] TVI

La patronne d’Emmerdale, Jane, a tout taquiné dans l’émission[/caption]

Ce n’est pas seulement sa vie amoureuse avec laquelle elle a lutté, car elle a dû faire face à un certain nombre de problèmes familiaux, notamment son empire commercial et sa bataille avec Al Chapman, aujourd’hui décédé, face à la perte de sa mère Lisa et à ses problèmes de santé mentale.

Mais la patronne d’Emmerdale, Jane Hudson, a confirmé que l’avenir s’annonçait enfin radieux pour la jeune Dingle et a taquiné qu’elle se retrouverait dans une romance épique pour démarrer cet été dans les Dales.

S’adressant au panel Loose Women de l’émission d’hier, Judi Love a lu une question de fan au producteur exécutif: “Ils demandent” Belle trouvera-t-elle bientôt l’amour? Et suggérer qu’elle serait un bon match pour Jacob [Gallagher].”

Jane a répondu avec enthousiasme : « Elle ne trouvera pas l’amour avec Jacob mais elle va trouver l’amour !

«Nous avons un peu d’été pour Belle, alors vous devez voir ce qui se passe.

« Mais oui, Belle va enfin tomber amoureuse de quelqu’un !

Jane a ajouté : “Cela pourrait même être la relation la plus parfaite que nous ayons jamais vue !”

La dernière romance de Belle avec Ellis Chapman s’est effondrée à la suite de son égarement avec le vétérinaire hunky Jamie Tate.

Cela a laissé Ellis écrasé et il n’a pas tardé à quitter le village pour échapper à Belle pour de bon.

Eden Taylor-Draper a joué le rôle de Belle depuis 2005 alors qu’elle n’avait que huit ans et est restée avec le savon depuis.

Au cours de sa première année, elle avait déjà décroché son premier gong pour Spectacular Scene aux British Soap Awards 2006.

TVI

Belle a eu une liaison coquine avec le beau docteur Jermaine[/caption] TVI

Elle a également connu une romance illicite avec Jamie Tate[/caption]