Le favori de Towie révèle une amitié surprise avec l’énorme star de Netflix et l’acteur d’Emily in Paris

Alors que le favori de Towie, Vas J Morgan, semblait en phase avec ses co-stars d’Essex, il semble que son groupe d’amis soit bien plus large que ce que les fans pensaient autrefois.

À tel point qu’il a été révélé que Vas, 34 ans, est en fait un ami proche du beau gosse de Nextflix et de l’acteur d’Emily In Paris, Lucien Laviscount.

Actualités Splash

Ancienne star de Towie Vas J Morgan[/caption]

Selon Vas, qui est apparu dans l’émission ITV2 entre 2014 et 2018, leur amitié dure depuis plus de 15 ans.

En postant une photo de Lucien, 30 ans, assis sur un banc alors qu’il était vêtu d’un costume sur mesure, Vas a écrit: “Très fier de l’un de mes amis de toujours, Lucien Laviscount, qui a donné vie à l’effronté et charmant Brit Alfie dans l’émission à succès Netflix Emily À Paris!”

L’agent de talent et de relations publiques a ajouté: «Lucien a travaillé dur depuis le jour où nous nous sommes rencontrés il y a plus de 15 ans. Greffer sans arrêt, c’est tellement incroyable de voir le monde apprécier et voir ses talents !”

L’acteur né dans le Lancashire, qui est apparu dans Waterloo Road, est devenu une célébrité mondiale lorsqu’il a décroché le rôle d’Alfie dans Emily In Paris.

Lucien joue un lothario et l’intérêt amoureux du personnage principal Emily. Jouée par Lily Collins, Emily quitte Chicago pour se lancer dans une entreprise de marketing à Paris et documente ses nombreux défis culturels.

L’acteur est apparu pour la première fois dans la deuxième série, puis à nouveau dans la troisième série.

Mais il semble que les lumières brillantes de la célébrité ne soient pas montées à la tête de Lucien car il n’y a pas si longtemps, il a été photographié avec Vas lors d’une soirée.

Lucien était sur le point de fêter l’anniversaire de Vas en décembre dernier au Windmill de Soho.

Netflix

Lucien dans le rôle d’Alfie dans Emily In Paris aux côtés de la co-star Lily Collins dans le rôle d’Emily[/caption]