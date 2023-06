Le favori de Towie révèle qu’ils sortent maintenant avec DEUX stars de la réalité après s’être séparés de leur ex

Une légende de TOWIE a révélé qu’ils sortaient maintenant avec DEUX stars de la réalité après avoir rompu avec leur ex.

En avril, il a été révélé que Junaid Ahmed avait eu une brève histoire d’amour avec son compagnon de casting, Harry Debridge en Thaïlande.

Junaid et Harry ont eu une brève histoire d'amour lorsqu'ils se sont « connectés » en Thaïlande en avril

La star de télé-réalité a maintenant révélé qu’il avait rejoint la scène des rencontres en ligne et qu’il « discutait » avec d’autres stars de télé-réalité d’Ex On The Beach et I Kissed A Boy.

Junaid a déclaré au Sun : « Il y a quelques personnes. Quelqu’un de J’ai embrassé un garçon et son ex sur la plage.

« Je me suis inscrit sur des sites de rencontres. Je suis sur Tinder depuis une semaine et j’ai 300 matchs », a-t-il révélé.

La star de la télévision a admis qu’il « gardait ses options ouvertes » et qu’il était « très célibataire » et « sortait avec des gars différents ».

Le soleil a révélé que Junaid et Harry avaient poussé leur chimie plus loin avec une aventure unique à l’étranger en avril.

Ils ont toujours été proches et se sont beaucoup amusés et ont ri ensemble, mais n’avaient jamais franchi cette ligne auparavant.

Et Harry a dit qu’il voulait que leur amitié reste platonique.

Il a dit au Sun que dans le feu de l’action, ils n’avaient pas pu résister – mais ils se sont juré de ne pas laisser leur amitié se gâter.

Interrogé sur des connexions secrètes à l’étranger, Harry a avoué: « Thaïlande, quelque chose s’est passé en Thaïlande mais nous ne pouvons pas encore le révéler. »

Junaid couvrit ses rougissements des deux mains, et Harry continua : « De toute évidence, Junaid et moi sommes très très proches, nous avons toujours été des amis proches.

« Des amis très proches. Parfois l’amour ne peut aller qu’en ami, il faudra attendre.

Harry était auparavant fiancé à l’ex-fiancé Dean Rowland et il est sorti avec la légende de Towie, Bobby Norris.

Dans la dernière série TOWIE, Junaid a été laissé en larmes après s’être disputé avec presque tous ses amis en Thaïlande.

Junaid a été vu en train d’essuyer des larmes dans des scènes émotionnelles après avoir été marqué à deux visages par ses co-stars.

Le nouveau venu de l’émission a d’abord été accusé de « plaire à tout le monde » et d’avoir changé de camp alors que l’épisode de dimanche soir commençait sur la plage.

Le dernier épisode de l’émission ITVBe l’a vu être confronté à Harry Derbidge et Saffron Lempriere, qui l’ont averti de « arrêter avec les commentaires b **** y ».

Pendant ce temps, Chloe Meadows avait déjà accusé Junaid de l’avoir traitée, elle et Courtney Green, de « scum and scummer ».

Et son meilleur ami Dani Lambert a fait rage après l’avoir abandonnée pour sa rivale Chloe Brockett, puis a dit aux autres qu’elle avait « un petit ami » à Roman.

Tout est devenu un peu trop pour Junaid, qui s’est tourné vers l’une des rares personnes qu’il n’avait pas offensées.

Il a dit à sa co-star Jordan, 25 ans: « Tout est parti. Je me sens si seul. »

Jordan a répondu : « Ouais, ouais, bien sûr. C’est dur.

« Je l’ai fait toute ma vie en étant ami avec tout le monde. Je n’aime pas te voir comme tu es maintenant ».

Junaid a été laissé en larmes dans la dernière série TOWIE après s'être disputé avec ses amis en Thaïlande