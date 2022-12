Le favori de Noël se classe en tête du sondage des lecteurs sur les films festifs – mais où se classe le vôtre ?

HIT rom-com The Holiday est le film festif que les fans veulent le plus voir redémarrer avec une suite.

Un sondage auprès de 20 199 lecteurs de Sun a classé le film fastueux mettant en vedette Kate Winslet, 47 ans, Cameron Diaz, 50 ans, Jude Law, 49 ans et Jack Black, 53 ans.

Getty

The Holiday est le film festif que les fans veulent le plus voir redémarrer[/caption]

Cela fait suite à l’histoire exclusive de The Sun selon laquelle les producteurs avaient allumé en vert une suite du film de 2006 – et maintenant, notre sondage montre que les fans en bâillonnent.

Le classique de l’ensemble Love Actually, qui comprenait une énorme distribution comprenant Hugh Grant, Liam Neeson et Emma Thompson, a également été évalué.

Quelque 19% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles étaient plus intéressées par une deuxième sortie de The Holiday et Love Actually.

Ensuite, 14% ont mentionné Elf de Will Ferrell.

It’s A Wonderful Life, de 1946, a été choisi par 10 % des électeurs dans l’étude complémentaire de One Poll.

Un suivi du film en noir et blanc, mettant en vedette Jimmy Stewart dans le rôle de l’homme d’affaires frustré George Bailey, a été annoncé en 2013, mais il a été annulé pour des problèmes de droits d’auteur.

It’s a Wonderful Life: The Rest of the Story devait se concentrer sur le petit-fils de la plus jeune fille de George, Zuzu.

Dans le film original, on se souvient surtout de Zuzu comme de l’enfant qui dit à George que “chaque fois qu’une cloche sonne, un ange prend ses ailes”. .

Ailleurs dans le sondage des lecteurs du Sun, environ 37% ont nommé The Holiday comme leur film de Noël préféré de tous les temps.

Home Alone, avec Macaulay Culkin, est arrivé deuxième avec 20 %, suivi de Love Actually avec 19.

Ensuite, 13% se sont lancés dans le débat sur la question de savoir si Die Hard est vraiment un film de Noël en nommant le film d’action de Bruce Willis comme leur préféré.

Les autres films mentionnés incluent The Snowman, Polar Express, The Grinch et The Santa Clause.

Plus tôt cette semaine, The Sun a expliqué comment le quatuor original de stars de The Holiday figurerait tous dans le nouveau film, 17 ans plus tard.

Une source a déclaré: “Le plan est de commencer le tournage l’année prochaine.

“Les principaux talents sont tous inscrits.”

Alamy

Cameron Diaz et Jude Law sont parmi les stars qui tournent une suite à The Holiday[/caption]

Alamy

Love Actually se classe deuxième pour les fans de films de Noël que les fans souhaitent le plus voir redémarrer[/caption]