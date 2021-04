La star de LINE of Duty, Tommy Jessop, a fait craquer Hollywood après avoir décroché un rôle dans la série Steven Spielberg WW2.

Le joueur de 36 ans qui joue Terry Boyles dans le drame policier de BBC One est rapidement devenu un personnage majeur livrant certains des moments les plus éprouvants pour les nerfs.

Tommy Jessop a été aperçu sur le tournage de la série dramatique de Steven Spielberg sur la Seconde Guerre mondiale[/caption]

La carrière de l’acteur décolle vraiment car il a maintenant joué un rôle dans la série dramatique de la Seconde Guerre mondiale de Spielberg et de l’acteur hollywoodien Tom Hanks, Masters Of The Air.

Tommy a été repéré sur le plateau alors que la mini-série Apple TV prenait le contrôle du village anglais de Bledlow, dans le Buckinghamshire.

Il a été photographié en train de tourner des scènes du prochain drame basé sur la huitième force aérienne des forces aériennes de l’armée américaine.

Une énorme opération de tournage a pu être organisée autour du pub Lions Of Bledlow dans le village pittoresque à la frontière du comté avec l’Oxfordshire.

Le favori de Line of Duty semble s’être décroché un nouveau rôle épique[/caption]

La star, qui a le syndrome de Down, n’a pas encore été annoncée en tant que membre de la distribution, mais a taquiné un projet «top secret» qu’il filme sur Twitter.

Il a tweeté comment il avait appris la boxe, le combat à l’épée et la pêche pour différents films.

L’acteur a été photographié portant une chemise avec une cravate à motifs bleu marine et une doudoune marron.

Tommy avait l’air pimpant dans son costume d’époque, portant un pantalon et des bretelles sombres bouffants pendant qu’il se faisait coiffer par des professionnels.

L’acteur a été repéré en costume en train de se faire coiffer[/caption]

La star de la télévision a regardé dans son élément entouré des acteurs et de l’équipe, tandis que beaucoup portaient des masques protecteurs au milieu de la pandémie de coronavirus.

Il s’agit d’une série à venir basée sur les équipages de bombardiers en temps de guerre se concentrant sur les raids de l’armée de l’air américaine sur l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

La série aurait commencé à tourner en février, mais la plupart des détails restent secrets.

Il est présenté comme une suite à la série acclamée Band of Brothers and The Pacific, produite par la même société, Playtone.

La série aurait commencé à tourner en février[/caption]





Tommy a taquiné ses fans en disant qu’il travaillait sur un projet « top secret »[/caption]

Tommy a côtoyé d’autres membres de la royauté hollywoodienne malgré que Spielberg ou Hanks ne soient pas présents ce jour-là.

Les autres membres de la distribution repérés sur le plateau comprenaient Barry Keoghan, Austin Butler, Anthony Boyle, Callum Turner et Rafferty Law.

L’acteur est devenu un favori des téléspectateurs dans la série actuelle du drame AC-12.

Terry a été impliqué dans des scènes d’entrevues tendues – et a même trompé la mort alors qu’il était passager dans une voiture que des truands se sont écrasés dans un lac dans le but de l’empêcher de parler.

La nouvelle série se déroule dans le village endormi de Buckinghamshire[/caption]

Tommy a été un succès auprès des téléspectateurs de BBC One depuis son apparition dans le drame policier à succès[/caption]

L’acteur qui incarne la victime du gang s’est montré à chaque fois à la hauteur, désireux d’être un modèle pour d’autres personnes atteintes du syndrome de Down.

Son frère, le réalisateur de documentaires William, a déclaré: «Tommy ne peut pas vraiment nouer ses propres lacets, mais il peut monter sur scène et vous briser le cœur.»

L’écrivain Jed Mercurio a rapidement fait de lui un membre clé de la distribution, à tel point que certains téléspectateurs ont commencé à lui demander s’il pourrait être le plus grand criminel de la série.

Tommy a déclaré: «Les gens me demandent maintenant si Terry est H. Évidemment, je ne peux rien vous dire, vous devrez juste continuer à regarder et à deviner.

La nouvelle série a un certain nombre de stars hollywoodiennes[/caption]

L’acteur a regardé dans son élément sur le plateau alors qu’il se préparait pour le tournage[/caption]

«J’espère juste qu’en étant dans Line Of Duty et dans d’autres émissions, je pourrai aider à changer les mentalités des gens en ce qui concerne l’acceptation d’un plus grand nombre de personnes.

«Et je veux montrer ce que je suis vraiment capable de faire et ce que les autres personnes trisomiques peuvent faire dans la vraie vie.

«Les personnes atteintes du syndrome de Down sont également diverses et nous devons le montrer. Certains sont des danseurs, des photographes, des acteurs, des gymnastes, des nageurs de compétition, des orateurs, des serveuses, des drag queens.

«Je connais quelqu’un qui fabrique de la crème glacée, quelqu’un qui est conseiller local, quelqu’un qui ne cesse de tomber amoureux, quelqu’un qui est un modèle international.»





Tommy, qui vit à Winchester, Hants, a d’abord joué dans Line Of Duty dans la série cinq en tant que Terry, bien qu’un acteur différent, Elliott Rosen, a joué le personnage lorsqu’il est apparu dans la première série en 2011.

Il était une cible vulnérable pour les criminels qui ont «coucou» sa vie, utilisant sa maison comme base pour des activités illégales – et bourré son congélateur avec les cadavres de leurs victimes.

Dans la dernière série, Terry a joué un rôle encore plus important, étant accusé du meurtre de la journaliste de télévision Gail Vella, qui l’a vu arrêté et interrogé.