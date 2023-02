Le favori de Dancing on Ice devrait prendre la botte ce week-end alors que Nile Wilson prend les devants dans la compétition

Selon les bookmakers, la favorite de DANCING on Ice, Patsy Palmer, devrait avoir la botte ce week-end.

La légende d’EastEnders a subi une chute lors de sa dernière performance – et est maintenant en sursis.

Pendant ce temps, son concurrent Nile Wilson a couru devant pour devenir l’un des premiers favoris pour gagner Dancing on Ice avec son partenaire Matt Evers.

Les cotes de Betway montrent que Patsy est à 100/1 pour remporter le trophée – malgré tous ses efforts.

Elle a été mortifiée après une chute épique lors de sa routine en direct dimanche soir.

Patsy a fini par marquer 20,5, la plaçant deuxième à partir du bas du classement.

La paire a dansé sur Defying Gravity de Wicked et Patsy a été peinte en vert, tout comme Elphaba de la série.

Alors qu’elle prenait un bon départ, alors qu’ils filaient sur la glace, Patsy a soudainement perdu pied et est tombée au sol.

Matt a rapidement essayé d’aider sa partenaire à se relever et après un moment gênant, elle était de retour sur ses patins et s’est dirigée vers elle pour être attachée dans un harnais pour être soulevée dans les airs pour la finale de la routine.

Alors qu’elle se dirigeait vers ses partitions, Phillip Schofield a plaisanté: “Pas tout à fait défiant la gravité.”

Il lui a alors demandé si elle allait bien, et elle a répondu : “Je vais bien, c’est la vie, tu tombes, tu te relèves, tu continues, c’est incroyable.”

Christopher Dean lui a dit: “Mon mantra est que si vous ne tombez pas, vous n’essayez pas et vous essayiez vraiment.”

Mais il a ajouté: “Le trébuchement l’a amené [his score] vers le bas un peu.

Pendant ce temps, Oti Mabuse lui a dit: “J’aurais aimé que tu sois tombée et que tu l’aies stylisée d’une manière ou d’une autre, mais j’aimerais te féliciter pour avoir continué.”

Pendant ce temps, Ekin-Su Cülcüloğlu est la deuxième moins favorite à 33/1, après sa performance de Do Re Mi de The Sound of Music.

Nile est le concurrent favori 5/4 pour gagner après avoir obtenu le score le plus élevé de la série jusqu’à présent ce week-end.