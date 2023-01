Le favori de Coronation Street quitte après deux ans, laissant les fans dévastés

Un favori de CORONATION Street a quitté les pavés après deux ans.

L’acteur Jack James Ryan a quitté son rôle de Jacob Hay avec ses dernières scènes diffusées ce soir à la dévastation des fans.

TVI

Le favori de Coronation Street, Jacob, quitte Weatherfield pour de bon[/caption]

Les téléspectateurs ont regardé cette semaine le père de Jacob, Damon, révéler ses vraies couleurs et préparer Jacob à la perte de 50 000 £ de drogue pour l’éloigner de lui.

Étant donné le choix entre rester et être tué, ou fuir et survivre, Jacob a fait la seule chose qu’il pouvait et s’est enfui.

Mais avant de partir, il a averti Nick Tilsley de ce que faisait son père – et lui a dit qu’il était encore plus dangereux que Harvey.

Il est ensuite rentré chez lui et s’est préparé à être surpris en train de vendre de la drogue par sa petite amie Amy Barlow afin qu’elle mette fin à leur relation.

Jacob a essayé de supplier son père de le laisser rester, proposant même de revendre de la drogue, mais Damon voulait que son fils parte – et lui a dit comment il l’enterrerait lui-même s’il revenait.

Le concessionnaire réformé a été contraint de partir en larmes à l’arrière d’un taxi, laissant les téléspectateurs dévastés.

L’un d’eux a écrit : “J’espère que ce n’est pas la dernière fois que nous voyons Jacob, il mérite plus que ce type de sortie.”

Un deuxième a dit: “Pourquoi laissez-vous vos meilleurs jeunes acteurs partir @itvcorrie C’était un très bon acteur.”

Un autre a ajouté: «Mickey off Shameless donnant Jacob s ** t sur #CoronationStreet J’espère que @JackJamesRyan_ n’est pas parti pour de bon – il est l’un de mes favoris maintenant !”

L’acteur Jack James a dévoilé les raisons pour lesquelles il a quitté le feuilleton.

“C’était une décision vraiment difficile parce que j’aime tellement le personnage”, a-t-il déclaré au Sun.

«Mais j’approchais de la barre des deux ans de l’émission et les conversations à l’étage portaient beaucoup sur les appareils et les fixations.

«Nous envisageons le long terme d’être dans la rue, ce qui était incroyablement humiliant.

« Mais je suis encore jeune et il y a tellement de choses que je veux faire. Je sentais que j’étais venu et que j’avais fait ce que j’avais l’intention de faire.

« Il y a la carte de bingo Corrie et vous cochez ce que vous voulez faire.

« À part un mariage et un accident de tram, j’ai l’impression d’avoir tout fait en deux ans. C’était juste bien. C’était le bon moment pour quitter la série.

Il a ajouté: “J’ai grandi avec cette émission, ma mère n’a pas manqué un épisode, donc moi non plus.

“J’ai regardé et investi dans cette rue et ces personnages pendant des années. C’était un moment tellement fier venant de Manchester de marcher sur ces pavés. Même sur le plan logistique, les studios sont à 15 minutes de chez moi.

Jack James regardera son dernier épisode ce soir avec ses co-stars chez Elle Mulvaney en guise de dernière fête de départ.

Mais il admet déjà qu’il pourrait revenir un jour.

“Ne jamais dire jamais”, a-t-il dit.

“J’ai un peu rêvé dans cinq ans quand Amy s’est installée et est sur le point d’épouser l’homme de ses rêves, puis Jacob a fait irruption à travers la porte et les objets.

“Ce serait cool pour lui d’effacer son nom, je pense qu’il le mérite.”

Cependant, il a déjà réservé son prochain emploi et bien qu’il reste discret sur ce que c’est, le tournage commence le mois prochain et le mènera à l’été.

“J’ai réservé un emploi et je suis vraiment, vraiment excité pour ça”, a-t-il déclaré.

« Je commence à tourner le mois prochain et je vais tourner pendant quatre mois. Je ne peux pas encore dire ce que c’est, mais je suis très excité.