BACHELORETTE Le favori de Katie Thurston, Greg Grippo, « ment » sur sa carrière et est vraiment un « ACTEUR » qui « cherche la gloire », a déclaré une source au Sun.

le candidat à la réalité a été accusé d’avoir tenté d’en « tirer un rapide » sur le public en décrivant sa profession dans le marketing et en effaçant une grande partie de son passé devant la caméra de ses comptes de médias sociaux.

Le favori de Katie Thurston est «vraiment un ACTEUR» qui «ment sur sa carrière»[/caption]

Greg Grippo est accusé d’avoir « menti » sur son passé d’acteur dans The Bachelorette[/caption]

Selon la biographie ABC et le profil LinkedIn de l’homme de 27 ans, il est représentant des ventes marketing pour la société basée à New York, Mondo.

Sa seule formation est l’obtention d’un baccalauréat en marketing du collège Saint Michael’s du Vermont.

Cependant, un initié a révélé au Sun que « Greg est un acteur » – ce qui a « toujours été sa passion ».

«Il ment absolument sur sa carrière et ses intentions dans la série. Il a toujours voulu poursuivre une carrière devant la caméra », ont-ils déclaré.

Le Soleil a pu confirmer que Grégoire a fréquenté le prestigieux William Esper Studio – une école de théâtre de New York – de 2017 à 2019, qui n’a pas du tout été mentionné dans l’émission.

Greg « a fréquenté le studio d’acteur William Esper de 2017 à 2019 »[/caption]

Dans l’émission, Greg est étiqueté comme « Représentant commercial marketing »[/caption]

Le candidat à la Bachelorette ne mentionne pas son rôle sur LinkedIn, ABC ou Instagram[/caption]

L’informateur a poursuivi: «Il avait un gros ego, mais la plupart des enfants de cette école en avaient.

« Il a cependant beaucoup parlé de célébrité et il semblait qu’il avait besoin de beaucoup de reconnaissance pour se sentir bien dans sa peau.

«Pour une raison quelconque, il essaie de faire comme s’il était dans le marketing, ce qui n’est tout simplement pas vrai. Ou si c’est le cas, c’est juste un développement extrêmement récent et pas du tout comment il le décrit.

La source a poursuivi: « Greg pensait qu’il pourrait tirer un coup rapide sur le public en ne reconnaissant tout simplement pas qu’il est un acteur qualifié et en prétendant être un gars du marketing.

«Il a tellement supprimé de son compte de médias sociaux et de LinkedIn tout signe d’action et a dit à ses amis de ne pas le mentionner si quelqu’un le lui posait. Et il s’est détaché de toutes les photos de ses camarades de classe.

Greg est devenu l’un des premiers favoris de la saison lorsqu’il a eu la première impression de Katie.[/caption]

Le joueur de 27 ans a également été choisi pour assister au premier rendez-vous en tête-à-tête de Katie[/caption]

Le couple a tout de suite sympathisé et a partagé plusieurs baisers passionnés[/caption]

« Ses profils ne mentionnent même pas d’aller à William Esper, ce qui est un très grand honneur dans le monde du théâtre. »

Le compte Instagram de Greg a laissé une publication de l’école en 2019 – dont les anciens élèves notables incluent Kathy Bates, Amy Schumer et Jeff Goldblum.

L’initié a conclu en disant: « Je ne pense pas qu’il ait les intentions les plus pures dans la série … ça ne colle pas. »

Greg et ABC n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de The Sun.

Selon la page LinkedIn de Greg, il a commencé à travailler pour Mondo marketing en novembre 2020 – ce qui signifierait qu’il y a été employé pendant quelques mois seulement avant de partir pour filmer. La bachelorette cette année.

Greg est diplômé du studio d’acteur William Esper en 2019[/caption]

Cependant, Greg n’a pas mentionné qu’il est un acteur de la série[/caption]

Le Sun a contacté Mondo – qui n’a pas pu vérifier si Greg est un employé ni les conditions de son emploi.

De nombreux fans ont choisi le natif du New Jersey comme Le favori de Katie cette saison en raison de l’obtention du première impression rose et premier rendez-vous en tête-à-tête.

Le beau prétendant s’est beaucoup concentré sur ses valeurs familiales pendant que les caméras tournaient et ses rêves de « fonder une famille » mais n’a rien mentionné sur le métier d’acteur.

Katie a dit ouvertement qu’elle ne savait pas si elle voulait avoir des enfants et fonder une famille[/caption]





Selon la biographie que ABC a publiée pour lui, Greg est un « beau, gentil, vulnérable et sérieux au sujet de vouloir s’installer ».

Il indique également qu’il veut avoir « au moins SIX enfants » à 30 ans Katie a exprimé son hésitation à fonder une famille.

La bachelorette diffusé le lundi à 20 h HE sur ABC.