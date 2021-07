BACHELORETTE Le favori de Katie Thurston, Greg Grippo, « a toujours voulu la célébrité » et « a essayé pendant des ANNÉES » d’être casté dans la série, a déclaré une source exclusivement au Sun.

Le candidat à la télé-réalité est sous le feu des critiques depuis qu’il a été révélé le mois dernier qu’en dépit du fait qu’il prétendait faire du marketing pour le travail, Grégoire, 28 ans, est en fait un acteur de formation.

Le favori de Bachelorette Katie Thurston, Greg Grippo, «a toujours voulu la gloire»[/caption]

Une source a allégué que Greg avait «tenté de participer à l’émission pendant des ANNÉES»[/caption]

Avant son DEUXIÈME rendez-vous en tête-à-tête ce soir avec Katie, 30 ans, un ami de Grégoire – qui le connaît depuis « des années » – a déclaré en exclusivité au Sun qu’il tentait de passer à la télévision depuis longtemps.

« Son objectif était toujours, toujours, toujours la gloire. Il essaie de monter sur The Bachelorette littéralement depuis des années », a insisté la source.

L’initié a affirmé qu’il avait d’abord été casté sur Claire CrawleyLa saison de 2020 – que le blogueur Bachelor RealitySteve a également signalé – a toutefois échoué à cause de Covid.

Il a également tenté de monter Hannah Brownla saison de retour en 2019, a affirmé le copain.

Ils ont expliqué : « Il avait besoin d’un raccourci vers le succès parce qu’il n’est pas un fonceur tout seul. C’est le plus grand intrigant de tous.

«La façon dont le monde croit que ce gentil garçon joue est incroyablement nauséabonde et triste pour les femmes.

« Beaucoup d’entre nous qui connaissent Greg sont tout aussi choqués et consternés de voir à quel point il est différent dans la série. Au-delà du faux.

La source a poursuivi: « Tout d’abord, il n’est pas timide ou maladroit comme s’il essayait de se faire passer pour la télévision. Plutôt l’inverse.

«Greg se fait tout remettre, s’en tire avec un mauvais comportement et laisse les filles le cœur brisé et se remettre en question, ou les deux.

« Ensuite, il les jette et recommence avec une nouvelle fille avec le même acte de garçon innocent. Il n’a aucun sens des responsabilités.

«Il a grandi avec des gens qui lui disaient à quel point il était ‘chaud et génial’. Il le sait et il l’utilise.

Grégoire n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de The Sun.

Le mois dernier, The Sun a confirmé que Grégoire assisté à la prestigieux studio William Esper – une école de théâtre à New York – de 2017-2019, qui n’a pas du tout été mentionnée dans l’émission.

D’après sa biographie sur ABC et son profil LinkedIn, il est représentant des ventes marketing pour la société basée à New York, Mondo.

Cependant, The Sun a contacté Mondo – qui n’a pas pu vérifier si Greg est un employé ni les conditions de son emploi.

TOUS UN ACTE ?

Un initié a déclaré au Sun que « Greg est un acteur » – ce qui a « toujours été sa passion ».

La source a ajouté: « Il ment absolument sur sa carrière et ses intentions dans la série. Il a toujours voulu poursuivre une carrière devant la caméra.

«Greg pensait qu’il pourrait tirer un coup rapide sur le public en ne reconnaissant tout simplement pas qu’il est un acteur qualifié et en prétendant être un gars du marketing.

«Il a tellement supprimé de son compte de médias sociaux et de LinkedIn tout signe d’action et a dit à ses amis de ne pas le mentionner si quelqu’un le lui posait. Et il s’est détaché de toutes les photos de ses camarades de classe.

« Ses profils ne mentionnent même pas d’aller à William Esper, ce qui est un très grand honneur dans le monde du théâtre. »





De nombreux fans ont choisi Grégoire comme Le favori de Katie cette saison en raison de l’obtention du première impression rose et premier rendez-vous en tête-à-tête.

le beau prétendant s’est beaucoup concentré sur ses valeurs familiales alors que les caméras tournaient et ses rêves de « fonder une famille » mais ne mentionnaient rien sur le jeu d’acteur.

La bachelorette diffusé le lundi à 20 h HE sur ABC.

Greg Grippo a fréquenté une prestigieuse école de théâtre à New York de 2017 à 2019[/caption]

Le prétendant a été « jeté pour la première fois sur la saison de Clare Crawley » de The Bachelorette[/caption]

Une source a allégué que Greg avait également tenté d’être casté sur la saison d’Hannah Brown[/caption]