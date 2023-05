Le favori britannique du barbecue menacé après la crise agricole

Une crise de l’élevage de PORC a fait craindre une pénurie de saucisses pour le barbecue.

Les experts avertissent qu’il pourrait y avoir moins de saucisses britanniques car le secteur est touché par une série de problèmes.

Crédit : Getty

La hausse des coûts de l’énergie et des engrais, la guerre en Ukraine et les pénuries de main-d’œuvre ont fait grimper les prix d’un quart.

On s’attend à ce que 1,4 million de porcs de moins soient abattus cette année par rapport à l’année dernière.

Les agriculteurs disent qu’il pourrait y avoir plus de viande étrangère.

Mais d’autres pays européens souffrent également d’un déclin – avec la plus faible quantité de porc produite en près d’une décennie.

Des milliers de travailleurs étrangers sont partis pour rentrer chez eux après la levée des restrictions de Covid l’année dernière, et de nombreuses exploitations ont été contraintes de réduire leurs effectifs ou de fermer totalement leurs portes car elles perdaient tellement d’argent.

Charlie Dewhirst, de la National Pig Association, a déclaré hier: « Il y aura toujours du porc britannique brillant sur les étagères, mais malheureusement, il y en aura moins cette année. »

Un porte-parole de Defra a déclaré: «La production alimentaire est le but principal de l’agriculture, et nos agriculteurs et producteurs alimentaires de renommée mondiale travaillent sans relâche jour après jour pour nourrir la nation.

« Le gouvernement veille à ce que les agriculteurs obtiennent un prix équitable pour les produits

« Récemment, nous avons annoncé des examens supplémentaires de l’équité dans les chaînes d’approvisionnement de l’horticulture et des œufs, à la lumière de l’impact des défis mondiaux sur ces secteurs en particulier. »

Pendant ce temps, les chefs des supermarchés ont déclaré que les plans de plafonnement des prix « ne feraient aucune différence sur les prix ».