Le faux ‘Starbucks’ est la pointe de l’iceberg du piratage du droit d’auteur en Irak

BAGDAD –

Tout, de l’enseigne à l’extérieur jusqu’aux serviettes, porte l’emblème officiel de la plus grande chaîne de café internationale. Mais à Bagdad, les regards sont trompeurs : le « Starbucks » de la capitale irakienne n’a pas de licence.

De la vraie marchandise Starbucks est importée des pays voisins pour approvisionner les trois cafés de la ville, mais tous fonctionnent illégalement. Starbucks a intenté une action en justice pour tenter de mettre fin à la violation de la marque, mais l’affaire a été interrompue après que le propriétaire aurait menacé les avocats engagés par le café.

Soyez prudents, leur a-t-il dit – et s’est vanté de ses liens avec des milices et des personnalités politiques puissantes, selon des responsables américains et des sources judiciaires irakiennes.

“Je suis un homme d’affaires”, a déclaré Amin Makhsusi, le propriétaire des fausses succursales, dans une rare interview en septembre. Il a nié avoir proféré des menaces. “J’avais cette ambition d’ouvrir Starbucks en Irak.”

Après que ses demandes d’obtention d’une licence auprès de l’agent officiel de Starbucks au Moyen-Orient aient été refusées, “j’ai décidé de le faire quand même et d’en supporter les conséquences”. En octobre, il a déclaré avoir vendu l’entreprise; les cafés ont continué à fonctionner.

Starbucks “évalue les prochaines étapes”, a écrit un porte-parole mercredi, en réponse à une demande de commentaires de l’Associated Press. “Nous avons l’obligation de protéger notre propriété intellectuelle contre la contrefaçon afin de conserver nos droits exclusifs sur celle-ci.”

La saga Starbucks n’est qu’un exemple de ce que les responsables et les entreprises américaines considèrent comme un problème croissant. L’Irak est devenu une plaque tournante de la violation et du piratage des marques qui touche tous les secteurs, de la vente au détail à la radiodiffusion et aux produits pharmaceutiques. La réglementation est faible, disent-ils, tandis que les auteurs de violations de la propriété intellectuelle peuvent continuer à faire des affaires en grande partie parce qu’ils bénéficient de la couverture de groupes puissants.

La contrefaçon compromet des marques bien connues, coûte des milliards aux entreprises en perte de revenus et met même des vies en danger, selon les entreprises touchées par les violations et les responsables américains qui suivent leurs affaires.

Le radiodiffuseur qatari beIN a estimé qu’il avait perdu 1,2 milliard de dollars américains à cause du piratage dans la région, et a déclaré que plus d’un tiers de tout le piratage sur Internet des chaînes beIN provenait d’entreprises basées dans le nord de l’Irak. La plainte faisait partie d’une soumission publique cette année au rapport spécial 301 des États-Unis, qui répertorie publiquement les pays qui ne fournissent pas de droits de propriété intellectuelle adéquats.

L’Irak recherche des investissements étrangers loin de son économie basée sur le pétrole, et la propriété intellectuelle occupera probablement une place centrale dans les négociations avec les entreprises. Pourtant, travailler pour faire respecter les lois et réprimer le vaste réseau de violations a toujours été déraillé par des développements plus urgents dans le pays touché par la crise ou contrecarré par des hommes d’affaires bien connectés.

« Alors que l’Irak s’efforce de diversifier son économie au-delà du secteur de l’énergie et d’attirer les investissements étrangers dans les secteurs fondés sur le savoir, il est essentiel que les entreprises sachent que leurs brevets et leur propriété intellectuelle seront respectés et protégés par le gouvernement », a déclaré Steve Lutes, vice-président de affaires du Moyen-Orient à la Chambre de commerce des États-Unis.

Makhsusi insiste sur le fait qu’il a essayé la voie légale mais s’est vu refuser une licence par l’agent régional de Starbucks basé au Koweït. Il a également déclaré qu’il avait tenté de joindre Starbucks par le biais de contacts aux États-Unis, mais que ceux-ci avaient également échoué.

Il décrit sa décision d’ouvrir quand même une succursale comme un triomphe sur l’adversité.

Des tasses, des bâtonnets à mélanger et d’autres produits Starbucks sont obtenus en Turquie et en Europe, en utilisant ses contacts, a-t-il déclaré. “Le café, tout est authentique Starbucks”, a ajouté Makhususi.

Makhsusi a déclaré avoir “eu une séance” avec un avocat à Bagdad pour parvenir à un accord avec la compagnie de café, “mais jusqu’à présent, nous n’avons pas trouvé de solution”.

Le cabinet d’avocats raconte une autre version des événements.

Des accords de confidentialité empêchent l’entreprise de divulguer les détails de l’affaire à des tiers, mais l’AP s’est entretenu avec trois sources juridiques irakiennes proches de l’affaire. Ils ont parlé sous couvert d’anonymat afin de fournir des détails. Ils ont également demandé que le nom de l’entreprise ne soit pas mentionné pour des raisons de sécurité.

Ils ont déclaré qu’au début de 2020, l’entreprise avait été embauchée par Starbucks et avait envoyé un avis de cessation et d’abstention à Makhsusi. Ils ont déclaré que l’homme d’affaires avait alors dit à l’un des avocats chargés de l’affaire qu’il devait faire attention, avertissant qu’il avait le soutien d’un important groupe armé soutenu par l’Iran et le soutien de partis politiques irakiens.

“Ils ont décidé que c’était trop risqué, et ils ont arrêté l’affaire”, a déclaré la source judiciaire irakienne. Makhsusi a nié avoir menacé les avocats de Starbucks.

Makhsusi a déclaré que faire des affaires en Irak nécessitait de bonnes relations avec les groupes armés, dont la plupart font partie de l’appareil de sécurité officiel de l’État.

“J’ai des relations amicales avec tout le monde en Irak, y compris les factions armées”, a-t-il déclaré. “Je suis un travailleur, j’ai besoin de ces relations pour éviter les problèmes, d’autant plus que la situation en Irak n’est pas stable pour les affaires.”

Il n’a pas nommé de groupes armés particuliers avec lesquels il était en contact. L’AP a contacté deux groupes connus pour avoir des relations commerciales dans les zones où se trouvent les cafés, et tous deux ont déclaré qu’ils n’avaient pas travaillé avec Makhsusi.

Les contrefacteurs et les pirates ont intensifié leurs activités en Irak au cours des cinq dernières années, d’autant plus que les pays du Golfe ont répondu aux pressions américaines et sont devenus des régulateurs plus stricts, a déclaré un responsable américain du département d’État, s’exprimant sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler des tendances.

Le diffuseur beIN a envoyé des lettres de cessation et d’abstention à Earthlink, le plus grand fournisseur de services Internet d’Irak. Earthlink propose aux abonnés un service de streaming gratuit, Shabakaty, qui, selon beIN, est composé presque entièrement de contenu piraté. Le ministère irakien des Communications, partenaire d’Earthlink, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

“C’est du jamais vu et complètement scandaleux”, a déclaré Cameron Andrews, directeur du département anti-piratage de beIN. “C’est un marché énorme, donc c’est beaucoup de perte commerciale.”

Mais le problème le plus important pour beIN est le piratage qui prend naissance en Irak et se répand dans le reste de la région et du monde, a-t-il déclaré. Après avoir été copiées par ces sociétés, les chaînes de beIN sont rediffusées sur des services IPTV pirates et deviennent accessibles dans toute la région, selon beIN. L’enquête de la société a révélé que certains opérateurs irakiens distribuaient même du contenu piraté aux États-Unis.

Au moins deux sociétés pharmaceutiques américaines ont approché la Chambre de commerce des États-Unis pour se plaindre que leur marque était utilisée pour vendre des médicaments vitaux contrefaits par des sociétés irakiennes.

“Je crains que si des lacunes réglementaires ou des infractions à la protection de la propriété intellectuelle soient autorisées, les entreprises américaines seront dissuadées de faire des affaires en Irak et la qualité des soins pourrait être dangereusement compromise pour les patients irakiens”, a déclaré Lutes.

Les entreprises n’ont pas accepté d’être nommées dans ce rapport ni de détailler les types de médicaments.

Les gouvernements irakiens successifs ont promis de lutter contre la corruption depuis que l’invasion menée par les États-Unis en 2003 a réinitialisé l’ordre politique irakien, mais aucun n’a pris de mesures sérieuses pour démanteler le vaste appareil interne qui permet la corruption sanctionnée par l’État.

La propriété intellectuelle a également été historiquement une faible priorité pour l’Iraq. Des pourparlers bilatéraux limités avec les États-Unis sur la question ont été intermittents au cours des cinq dernières années.

Le défi est de trouver un “leader clair au sein du gouvernement irakien qui s’intéresse aux questions de propriété intellectuelle comme moyen d’attirer les investissements étrangers”, a déclaré un responsable du département d’État américain. “Tant que cette personne n’existe pas, il nous est difficile de nous engager.”