Le faux riche enfant préféré des médias sociaux parle de la personnalité de « Louis »

Aris Yeager est devenu célèbre en parodiant une caricature européenne riche et gâtée sur les réseaux sociaux.

Yeager a récemment parlé à Business Insider de sa personnalité en ligne.

Il a également expliqué comment il exploite sa popularité avec son application Storytime, destinée aux influenceurs.

Les frontières entre réalité et fiction commencent à s’estomper pour Aris Yeager.

Vous avez peut-être vu le belgo-américain de 24 ans, mieux connu sous le nom de « The European Kid », à un moment donné sur vos réseaux sociaux.

Yeager a bâti une présence en ligne importante au cours des deux dernières années – accumulant 1,7 million de followers sur TikTok et un million sur Instagram – en réalisant des vidéos qui parodient une sorte de caricature européenne riche et gâtée à travers un personnage à l’accent français nommé Louis.

« Tu ne sais pas avec qui tu joues! » Louis crie dans une vidéo, essayant de persuader le célèbre videur new-yorkais Fabrizio Brienza de le laisser entrer dans un club. « La famille la plus riche d’Europe ! Savez-vous qui est mon père ? »

La vidéo, qui compte plus de 45 millions de vues sur TikTok, est un excellent exemple de la façon dont la vie de Yeager est devenue bizarre en peu de temps, a-t-il déclaré à Business Insider dans une récente interview.

De nombreux téléspectateurs n’ont pas compris que ses vidéos étaient satiriques, alors certains ont supposé qu’il était le fils de Bernard Arnault, l’homme le plus riche d’Europe qui a fondé LVMH, la société mère de Louis Vuitton, Dior, Moët & Chandon, et d’autres. marques de luxe. Grande chaîne de télévision française TF1 a écrit une histoire à propos de la confusion, et Alexandre Arnaultle vrai fils de Bernard Arnault, a dû préciser que ce n’était pas lui dans la vidéo.

« Même lorsque vous recherchiez Bernard Arnault sur Google, ma vidéo était l’une des premières vidéos à apparaître », a déclaré Yeager. « Pour moi, c’est l’un des moments les plus fous. »

Mais la confusion entre la vie de Yeager et celle de Louis va plus loin que le simple fait de les confondre avec les fils de milliardaires.

Bien que ses vidéos soient une parodie, Yeager se trouve toujours personnellement dans des endroits comme Saint-Tropez, Saint-Moritz et les Hamptons, après tout. En raison de sa nouvelle renommée, il côtoie des célébrités comme le pilote de Formule 1 Carlos Sainz Jr., l’actrice Anne Hathaway et le snowboarder Shaun White.

« Je pourrais être pilote de Formule 1 », a déclaré Louis à Sainz dans une vidéo plus tôt cette année. « Je ne dis pas que je vais te battre, mais je pense que je le ferai. »

Yeager a déclaré que les parrainages de marques lui ont permis de générer un revenu quelque part dans la fourchette à six chiffres.

Pourtant, sa vie n’est pas exactement comme celle de Louis pourrait apparaître. Yeager a déclaré que bon nombre de ses vidéos tournées dans des villas en bord de mer, des jets privés, des bateaux et des appartements de luxe en ville sont en fait proposées par des agents immobiliers cherchant à promouvoir une propriété, des compagnies de jets et de bateaux cherchant à faire de la publicité ou des amis.

« Tout sur les réseaux sociaux est exagéré », a déclaré Yeager. « Il faut toujours le prendre avec des pincettes. »

Il a également déclaré que lors de voyages dans des endroits exotiques, il ne reste généralement que quelques jours et est principalement là pour tourner plusieurs vidéos pour sa chaîne avant de retourner à New York, où il vit depuis qu’il a obtenu son diplôme de la Northeastern University en 2022.

C’est parce que Yeager est en train de bâtir une entreprise qui cherche à associer des influenceurs comme lui avec – peut-être ironiquement, étant donné sa personnalité de grande marque et d’enfant riche – de petites entreprises à la recherche de promotion.

La plateforme est une application lancée en avril appelée Storytime. Yeager l’a fondé avec Philip Davis, son ancien collègue chez Lefty, une autre startup axée sur les influenceurs.

Jusqu’à présent, Storytime bénéficie du soutien financier du fondateur de Lefty, Thomas Repelski, ainsi que d’environ 150 000 $ de sa famille et de ses amis, ont déclaré Davis et Yeager. Il compte 1 000 utilisateurs d’influenceurs qu’ils examinent individuellement, ont-ils déclaré, et plus d’une centaine d’entreprises qui paient un abonnement de 100 $ par mois pour accéder au pool d’influenceurs. Les entreprises peuvent automatiser les offres de produits gratuits en échange de publications d’influenceurs avec des publics localisés et ciblés, par opposition à un nombre plus important de followers qui peuvent ne pas être pertinents pour une entreprise particulière.

L’un des clients de Yeager et Davis est Milano Market, dans l’Upper East Side de Manhattan. Le duo a récemment filmé une vidéo avec son propriétaire, dans laquelle Louis tente d’acheter une meule entière de parmesan pour 2 000 $, pour ensuite être arrêté par le propriétaire qui s’inquiète des intentions de Louis avec son produit.

« Poutainlaisse-moi acheter le parmesan », crie Louis.

« Vous ne pouvez pas », répond le propriétaire. « Pas ici. Pas ici, mon ami. »

La vidéo compte 66 millions de vues sur TikTok.

« C’est le genre d’endroits. J’y entre et je peux dire qu’il y a tellement de passion », a déclaré Yeager, en adoptant un ton différent de celui que Louis porte souvent – une façon évidente pour laquelle la vie de Yeager ne semble pas se mélanger avec Louis’.

« Quand je suis là-bas, je veux juste redonner parce que je les apprécie. »