Le faux programme de visa canadien est une arnaque

Le Tech Transparency Project (TTP) demande au géant des médias sociaux Meta de sévir contre les arnaques aux visas canadiens qui se propagent sur ses plateformes.

L’organisation est une initiative de recherche responsabilisant les grandes entreprises. Selon un résumé d’une enquête qu’elle a menée, les publications de comptes Facebook prétendant être des avocats en droit de l’immigration ciblent les candidats à l’immigration offrant des voyages gratuits au Canada, avec un emploi et un logement accessibles via des sites Web.

“Les sites Web indiquent aux utilisateurs qu’ils doivent inviter leurs amis via WhatsApp avant de pouvoir accéder au programme de visa, les transformant en propagateurs involontaires de l’arnaque”, indique le rapport. “Les sites, cependant, ne produisent jamais les informations promises sur les visas, ni aucune information légitime sur l’immigration canadienne.”

Les sites Web collectent les données personnelles de personnes sans méfiance, qui peuvent être utilisées pour le vol d’identité, selon le groupe.

Le gouvernement du Canada a averti les utilisateurs de l’escroquerie, en publiant sur la page Facebook de l’ambassade du Canada au Panama comme l’un des moyens d’atteindre les victimes potentielles.

« L’ambassade comprend qu’un faux message WhatsApp circule concernant un recrutement au gouvernement canadien pour 2022. Ce message ne provient pas du gouvernement du Canada. Nous ne recommandons pas de fournir vos informations personnelles à des tiers inconnus », indique le message traduit.

Selon TTP, Meta est pleinement conscient de ces escroqueries et “ne semble prendre aucune mesure contre les messages”, violant les propres politiques de Meta contre la fraude et la tromperie.

Selon TTP, Google semble jouer un rôle en permettant aux faux sites Web de visas d’utiliser des outils d’analyse et de publicité pour collecter plus de données sur les personnes et profiter des pages vues.

Dans un article sur son enquête, le TTP montre des publications identiques sur Facebook et WhatsApp faisant la publicité de faux visas dans des groupes pour les migrants d’Amérique centrale, d’Amérique du Sud et d’Afrique.

“Les messages indiquent que le Canada recrute plus de 450 000 travailleurs migrants et promettent des voyages financés, un logement gratuit, des permis de travail immédiats et une assistance juridique du gouvernement canadien pour tous les migrants de plus de 16 ans”, indique le rapport de TTP.

Avant que le faux site Web ne s’ouvre, une boîte demande aux utilisateurs d’envoyer les informations à au moins 15 autres personnes. TTP a traduit un site de l’espagnol en disant : “Votre formulaire de visa canadien sera disponible dès que vous aurez cliqué sur le bouton “Inviter des amis/groupes” ci-dessous pour partager ces informations avec 15 amis ou 5 groupes sur WhatsApp. … Si vous ne complétez pas cette étape correctement, la page du formulaire de visa ne se chargera pas.

D’autres versions de l’escroquerie impliquent des profils Facebook de personnes prétendant être des avocats spécialisés en immigration. Un prétendu faux profil retrouvé par TTP est celui de “Janelis Osoria/Osoria Rosados”, qui, selon le groupe, continue de changer en variantes du nom.

“Le compte invite les utilisateurs qui répondent aux messages sur le travail au Canada à leur envoyer un message privé pour plus d’informations”, indique le rapport TTP.

Les premières versions de l’escroquerie en janvier 2022 utilisaient le service de raccourcissement de lien TinyUrl pour diriger les utilisateurs vers une fausse page d’application. En février, TinyUrl a mis fin au lien, intervenant pour supprimer ce qu’il appelait “spam, fraude ou escroqueries lucratives”.

TTP dit que Meta n’a rien fait de similaire pour arrêter les publicités.

L’organisation souligne dans ses recherches à quel point il est facile de repérer les faux profils et publicités, citant Meta qui pourrait facilement les supprimer.

« L’escroquerie au visa canadien est remarquable pour son audace. Les mêmes comptes publient sans cesse des messages de désinformation identiques », lit-on dans le rapport TTP.