Le faux poisson semble surfer sur la vague croissante de viandes alternatives

« Les fruits de mer conventionnels ont vraiment un halo de santé ; ils sont considérés comme un aliment très sain que les médecins disent souvent aux patients de consommer davantage », a déclaré Marika Azoff, spécialiste de l’engagement des entreprises chez GFI, pour expliquer pourquoi les produits de poisson alternatifs peuvent avoir pris du retard. « Les impacts environnementaux ne sont pas aussi simples qu’ils le sont avec le bœuf et les produits laitiers – ils sont un peu plus complexes et un peu plus difficiles à comprendre pour le grand public. »

En revanche, le marché des poissons d’origine végétale a été plus lent à se développer. Alors que les ventes aux États-Unis ont augmenté de 23% en 2020, elles ne représentaient que 12 millions de dollars, selon GFI et PBFA. Cela représente 0,1% de l’ensemble du marché américain des fruits de mer, par rapport aux ventes de viande à base de plantes représentant 1,4% des ventes de viande aux États-Unis.

le marché des produits à base de plantes a été largement tirée par le faux lait et la viande, qui représentent respectivement 35% et 20% des ventes totales de la catégorie, selon GFI. Les ventes de viande d’origine végétale ont augmenté de 45 % pour atteindre 1,4 milliard de dollars en 2020, tandis que les ventes de lait d’origine végétale ont augmenté de 20 % pour atteindre 2,5 milliards de dollars.

Les ventes au détail d’aliments à base de plantes aux États-Unis ont augmenté de 27 % en 2020, portant le marché total à environ 7 milliards de dollars, selon les données de la Plant-Based Foods Association (PBFA) et du Good Food Institute (GFI). Le marché mondial devrait atteindre 450 milliards de dollars d’ici 2040, selon le cabinet de conseil Kearney, ce qui représenterait environ un quart du marché plus large de la viande de 1,8 billion de dollars.

Cela a conduit à une prolifération de produits d’entreprises comme Impossible Foods et Beyond Meat dans les épiceries et les restaurants, tandis que les entreprises de viande traditionnelles comme Tyson Foods, Perdue Farms et Hormel lancent de nouveaux entrants dans la catégorie.

La viande alternative a gagné en popularité ces dernières années, car les consommateurs ont commencé à changer leur alimentation pour diverses raisons, allant des préoccupations concernant le changement climatique et la durabilité au bien-être animal et aux avantages pour la santé personnelle.

Cependant, plusieurs entreprises cherchent à changer cela dans le but de prendre une part du marché américain des fruits de mer de plus de 15 milliards de dollars.

A ce jour, les deux géants des produits carnés alternatifs n’ont pas encore fait leur entrée dans le poisson alternatif. Impossible Foods a déclaré en 2019 qu’il travaillait sur une recette de poisson à base de plantes, mais il n’a encore publié aucun produit. Beyond Meat a précédemment déclaré qu’il se concentrait sur le bœuf, la volaille et le porc.

Gathered Foods, qui produit la marque de fruits de mer à base de plantes Good Catch, a levé un tour de financement de série B de 32 millions de dollars en janvier 2020 auprès d’investisseurs dont la société mère de Lightlife Foods Greenleaf Foods et 301 Inc., la branche capital-risque de Moulins généraux.

Tyson Ventures, la branche capital-risque de Tyson Foods, a investi dans la société de coquillages à base de plantes New Wave Foods en septembre 2019 et a rejoint son tour de table de 18 millions de dollars de série A qui s’est clôturé en janvier. Bumble Bee Foods a signé une coentreprise avec Good Catch en mars 2020.

Thai Union Group, qui possède des marques comme Chicken of the Sea, a annoncé qu’il lancerait un produit de crevettes à base de plantes d’ici la fin de cette année, rejoignant ses autres produits de poisson et de crabe à base de plantes déjà disponibles.

Van Cleve Seafood Company, basée en Virginie, qui a vendu des fruits de mer traditionnels pendant plus de 20 ans, a commencé à produire uniquement des produits de la mer à base de plantes sous le label The Plant Based Seafood Co., citant des problèmes avec l’industrie de la pêche tels que le travail des enfants, la surpêche et l’étiquetage erroné. .

« Nous voulions faire quelque chose à ce sujet, et nous avons pensé que si ce n’était pas nous, alors qui? » PDG de Plant Based Seafood Co. Monica Talbert a déclaré à Kate Rogers de CNBC. « C’est à ce moment-là que nous avons pris la décision, nous allions faire quelque chose qui créerait un changement. »

The Plant Based Seafood Co. propose des produits tels que des beignets de crabe à base d’artichauts, des pétoncles et des crevettes à base d’amidon de racines végétales, qui sont tous vendus en ligne.

Les inquiétudes concernant l’industrie de la pêche, encore soulignées dans le récent documentaire de Netflix « Seaspriacy » qui plaide pour la fin de la consommation de poisson, sont considérées comme un facteur incitant les consommateurs à se tourner vers des produits à base de plantes. Un sondage mené auprès de 2 500 Américains de Kelton Global a révélé que la réduction des déchets plastiques dans l’océan, la sauvegarde des habitats océaniques et la réduction des dommages causés aux animaux marins seraient des raisons pour lesquelles les consommateurs achèteraient du poisson à base de plantes plutôt que du poisson sauvage.

Gavin Gibbons, vice-président des communications au National Fisheries Institute, un groupe commercial représentant l’industrie de la pêche, a déclaré que l’organisation et ses sociétés membres considéraient les produits à base de plantes comme « une partie très probable de l’avenir de l’alimentation d’une planète en croissance ».

« Ils sont technologiquement impressionnants et peuvent et doivent pouvoir coexister avec de vrais fruits de mer, à condition qu’ils soient étiquetés avec précision », a déclaré Gibbons, notant que certaines des sociétés membres de NFI ont investi dans des produits de la mer alternatifs.

Cependant, a déclaré Gibbons, présenter des fruits de mer alternatifs comme étant soit supérieurs sur le plan nutritionnel au vrai poisson, soit meilleurs pour des raisons de durabilité serait erroné à son avis.

« Les directives diététiques de l’USDA pour les Américains soulignent que les consommateurs ne mangent pas assez de fruits de mer et qu’il s’agit sans aucun doute de la protéine animale la plus saine de la planète », a-t-il déclaré. « Peu de professionnels de la santé publique recommanderaient les imitations de fruits de mer plutôt que les vrais. Ils pourraient faire cette recommandation pour d’autres produits mais pas pour les fruits de mer. De ce point de vue, ces amalgames à base de plantes ne sont pas vraiment des alternatives, ce sont simplement des imitations. »

Gibbons a déclaré que 51% des fruits de mer consommés par les consommateurs sont d’élevage et environ 75% des stocks de poissons marins commercialement importants, comme indiqué et surveillé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, sont pêchés à des niveaux biologiquement durables.

« Il y a beaucoup d’hyperboles associées aux allégations sur les océans vides et si cela est utilisé pour commercialiser des produits d’imitation, alors c’est fallacieux », a déclaré Gibbons.

Il y a un gros obstacle qui pourrait faire obstacle au faux poisson : le goût.

Alors que 43% des personnes interrogées dans ce sondage Kelton ont déclaré qu’elles envisageraient d’acheter des fruits de mer alternatifs à l’avenir et que la saveur la plus citée comme le facteur le plus important dans la conduite de la consommation, 38% ont déclaré qu’elles prévoyaient de ne pas aimer le goût des poissons alternatifs et 27% ont déclaré qu’elles prévoyaient de ne pas aimer la texture. Vingt-sept pour cent ont déclaré n’avoir jamais vu de fruits de mer à base de plantes dans une épicerie.

« D’abord et avant tout, les consommateurs vont acheter des fruits de mer alternatifs s’ils ont bon goût », a déclaré Azoff.