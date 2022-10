Le faux Mr Bean a provoqué une guerre improbable entre le Zimbabwe et le Pakistan lors de la Coupe du monde T20

La défaite dramatique du Pakistan face à son grand rival, l’Inde, lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde T20 2022, a peut-être secoué son navire, mais tout un tsunami les attend lorsqu’ils rencontreront le Zimbabwe jeudi à Perth. Bien sûr, le concours ne verra peut-être pas autant de pas que le match Inde-Pakistan, mais il y a déjà une rivalité entre les fans du Pakistan et du Zimbabwe sur le site de microblogging Twitter.

La raison? Faux Mr Bean.

Tout a commencé lorsque le compte Twitter officiel de Pakistan Cricket a partagé des photos des joueurs travaillant dur avant le choc du Zimbabwe.

“Au prochain défi”, a écrit PCB.

C’est alors qu’un utilisateur mécontent de Twitter, apparemment du Zimbabwe, a répondu au tweet de PCB en disant qu’ils n’avaient ni oublié ni pardonné au Pakistan d’avoir envoyé un « faux » Mr Bean au Zimbabwe.

“En tant que Zimbabwéens, nous ne vous pardonnerons pas… vous nous avez donné une fois ce Fraud Pak Bean au lieu de Mr Bean Rowan… nous réglerons l’affaire demain, priez simplement pour que les pluies vous sauvent… #ZIMVSPAK (sic).”

Lorsque des fans curieux du Pakistan ont interrogé l’utilisateur pour expliquer pourquoi il était furieux, l’utilisateur a accepté.

Au cas où vous vous demanderiez si vous vous êtes retrouvé du mauvais côté d’Internet, nous ne vous en voulons pas.

“Fraude” ou pas, un homme du nom d’Asif Muhammad du Pakistan s’est rendu au Zimbabwe en 2016, comme indiqué ici et ici.

L’homme pakistanais ressemble au personnage d’OG Mr Bean joué par la légende britannique Rowan Atkinson et aurait été invité à assister à une soirée comique, à faire des tournées et à faire partie du salon agricole de Harare.

Au milieu de ce fiasco, les photos et vidéos de la «fraude» de M. Bean lors de son voyage au Zimbabwe sont depuis devenues virales.

Dans une vidéo ultérieure, “Mr Pak Bean” est vu facilité par les flics alors que les fans bloquent la route pour l’apercevoir. Il fait également irruption dans les mouvements de Mr Bean pour la foule rassemblée.

Et d’après la vidéo, il semble que la foule ait senti qu’elle avait obtenu la vraie affaire. Mais nous ne le saurons peut-être jamais.

La saga entière a d’abord été capturée par un utilisateur de Twitter qui passe par le pseudo @ Gotoxytop1.

Les fans de cricket sont ici pour le drame et quelques rires.

De toute évidence, les enjeux sont plus élevés que vous ne le pensiez

Raison de plus pour écouter Pakistan vs Zimbabwe demain !#PAKvZIM https://t.co/a0OWBW0tXO

— tapmad (@tapmadtv) 26 octobre 2022