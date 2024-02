Le fauteuil de chirurgie cardiaque Jefferson Health exploité par Tower

Le président de chirurgie cardiothoracique de Jefferson Health quittera le système pour un poste au sein du plus petit Tower Health, invoquant la frustration du fait que Jefferson soit devenu trop grand.

Rohinton Morris, un chirurgien cardiaque formé et travaillé dans plusieurs hôpitaux de Philadelphie, dirigera la chirurgie cardiothoracique et la médecine cardiovasculaire à Tower à partir du 15 avril. Le système de santé à but non lucratif se compose de trois hôpitaux de soins aigus situés dans les comtés extérieurs. Philadelphie – à Reading, Phoenixville, Pottstown – et l’hôpital pour enfants St. Christopher dans le nord de Philadelphie.

Jefferson comprenait trois hôpitaux lorsque Morris est devenu chef de la chirurgie cardiaque du système de santé en 2015. Au cours des huit années qui ont suivi, Jefferson Health s’est développé pour inclure 18 hôpitaux à Philadelphie, dans les comtés environnants de Pennsylvanie et dans le sud de Jersey.

Le système s’étendra encore davantage, pour inclure 30 hôpitaux jusqu’à Scranton, si l’acquisition du Lehigh Valley Health Network se concrétise.

La croissance du système a donné à Morris le sentiment qu’il ne peut plus avoir autant d’impact en tant que leader.

“Jefferson est devenu une entreprise si énorme aujourd’hui que tout changement équivaut à essayer de déplacer un paquebot”, a-t-il déclaré. “À mesure que le système est devenu de plus en plus grand, mon influence est devenue de moins en moins.”

Certains pourraient considérer le passage à un réseau plus petit comme un inconvénient, mais Morris y voit une opportunité, même si cela « n’est peut-être pas aussi prestigieux qu’un emploi universitaire ». Il pense qu’il aura plus de flexibilité pour façonner la manière dont les soins cardiaques sont prodigués dans un système de santé plus petit et plus agile.

Jefferson n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Objets brillants et pertes

Tower, comme de nombreux systèmes de santé de la région de Philadelphie, a signalé des pertes et de faibles réserves de liquidités l’année dernière. Morris a déclaré qu’il avait discuté des finances du système avec les dirigeants de la Tour et qu’ils avaient été honnêtes quant aux défis du système. Il ne s’inquiète pas de la capacité de recruter des médecins ou d’étendre les services.

“Si je peux augmenter le volume, il n’y aura aucun obstacle”, a-t-il déclaré.

Certains services de chirurgie cardiothoracique se sont concentrés sur des chirurgies robotiques complexes, qui peuvent s’avérer lucratives. Morris a déclaré qu’il souhaitait se concentrer sur l’élargissement de l’accès aux soins cardiaques de base, plutôt que sur le développement de services hautement spécialisés qui profitent à un petit pourcentage de patients.

“Les objets brillants sont ce qui vous fait remarquer”, a déclaré Morris. “Mais les soins de santé ne se résument pas à des objets brillants.”

Morris a déclaré qu’il souhaitait que le programme de soins cardiaques de Tower se concentre sur l’aide aux patients vieillissants de la banlieue de Philadelphie à gérer leurs problèmes cardiaques chroniques, par exemple en élargissant les heures d’ouverture de la clinique. Son objectif est que les patients qui vivent à proximité des hôpitaux Tower puissent s’y rendre pour des soins cardiaques, au lieu de se rendre à Philadelphie en voiture.

Morris termine actuellement un programme de maîtrise en ligne en santé publique à l’Université George Washington.

« L’histoire de réussite, c’est lorsque personne ne quitte la région parce qu’il n’a pas l’impression de pouvoir bénéficier de soins haut de gamme », a déclaré Morris.