Marvel et Lucasilm ont astucieusement construit leur série pour tirer parti de la stratégie épisodique hebdomadaire de leur maison de diffusion en continu (ou comme les enfants l’appelaient, «télévision»), transformant chaque baisse de vendredi en l’équivalent d’une première de film quand il n’y en avait pas. les plus importants à proprement parler. Les abonnés qui veillent tard ou se réveillent à l’aube pour regarder de nouveaux versements n’annuleront probablement pas pendant les six prochaines semaines, et d’ici là, « Loki » sera à l’horizon.

Le thème principal de « Falcon and the Winter Soldier » s’accorde bien avec le défi auquel Marvel lui-même est confronté, après un an de films reportés et le départ de personnages de signature qui ont aidé à lancer la société sur sa voie dominante.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy