Si WandaVision s’est trop éloigné du tarif classique des super-héros à votre goût, alors The Falcon and The Winter Soldier sera sûrement plus dans votre rue.

Le premier épisode, réalisé par Kari Skogland et écrit par Malcolm Spellman, suit la formule éprouvée de Marvel. C’est une combinaison d’action époustouflante, de plaisanteries bien placées, de méchants masqués et d’une exploration des motivations des personnages principaux: Sam Wilson (Falcon) et James ‘Bucky’ Barnes (The Winter Soldier).

Quand Anthony Mackie a décrit cette série comme un « film de six heures » à Variety, il ne plaisantait pas. Les combats sont explosifs dès le début, et aucun budget n’a été épargné en ce qui concerne les séquences aériennes et les combats brutaux au corps à corps. Les effets sont incroyables et à la hauteur de ce que nous avons vu dans les films, et j’ai hâte de voir Disney + plonger dans la façon dont ils ont filmé ces scènes.

Cependant, entre passer autant de temps (et naturellement, de dollars) sur ces cascades et combats intenses et offrir trois épisodes de moins que le premier spectacle MCU Disney + – WandaVision – Falcon and the Winter Soldier doit s’entasser dans le développement du personnage là où il le peut.

En conséquence, l’ouverture du spectacle passe rapidement de la haute action à la décharge d’exposition. Alors que certaines parties semblaient naturelles et intégrales à la fois à Sam Wilson et à Bucky Barnes, certaines lignes énoncent très clairement « c’est la motivation d’une personne » et « c’est une préfiguration », ce qui m’a sorti de l’immersion.

Je n’ai vu que le premier épisode jusqu’à présent, et bien sûr, c’est courant pour les ouvreurs de spectacles. C’est juste beaucoup plus visible de sortir de WandaVision, qui a plongé les téléspectateurs au milieu d’un monde de sitcom des années 50 complètement bizarre et déroutant sans aucune explication ni prise en main.

Il y a deux arcs clairs pour les fils de The Falcon et The Winter Soldier. Sam’s consiste à définir qui il est au-delà d’être un Avenger de soutien, et comment le monde réagit à cela. L’épisode a un méta-moment faisant allusion à la réaction variée des fans à la réception du bouclier de Steve Rogers à la fin de Avengers: Fin de partie.







Le showrunner Malcolm Spellman a confirmé à Polygon que cette émission se pencherait spécifiquement sur l’opposition du gouvernement à un homme noir assumant le rôle de Captain America. C’est un commentaire sur les événements que nous avons vus au cours des derniers mois en Amérique – et remet en question la notion de savoir si le gouvernement met sa confiance dans les bonnes personnes.

Les graines sont plantées pour cela dans l’épisode d’ouverture, Sam ayant du mal à accepter quelque chose qui ne lui appartient pas. C’est rafraîchissant de voir un côté différent d’Anthony Mackie, et j’ai hâte de voir comment Sam démontrera sa capacité et sa dignité à manier le bouclier emblématique.

Pendant ce temps, l’arc de Bucky est mis en place pour s’attaquer au traumatisme de son temps en tant que soldat de l’hiver et comment il s’adapte à sa nouvelle vie. Il est facile d’oublier en regardant les films Avengers que cet homme a plus de 100 ans – et cela crée naturellement des problèmes pour s’adapter à la société et interagir avec les autres. Sebastian Stan fait un travail merveilleux en équilibrant les côtés les plus sombres et les plus humoristiques de son personnage.

Nous ne voyons pas le confiant et sarcastique Bucky Barnes de Captain America; c’est un homme blasé et laborieusement socialement maladroit qui fait de son mieux pour s’intégrer dans les temps modernes et s’améliorer. C’est aussi beaucoup plus nuancé et compliqué que l’arc similaire que nous avons vu de Steve «J’ai compris cette référence» Rogers dans les films MCU.







J’ai très hâte de voir comment la dynamique entre Sam et Bucky se développe. Nous avons déjà vu dans les bandes-annonces et les images qu’il y aura une abondance de plaisanteries et de rivalités amicales dans ce style de comédie classique entre copains. Je parie qu’une fois que le duo sera ensemble, le spectacle sera à son apogée.

Cela devrait également aider au rythme. L’intrigue saute entre plusieurs endroits à travers le monde pour imiter l’ambiance internationale du MCU, mais c’est un peu trop pour un seul épisode, laissant le rythme saccadé.

Il est peu probable que la série invite au même niveau de spéculation effrénée que WandaVision. La nature lente de la première émission MCU Disney + signifiait que chaque semaine, les téléspectateurs se retrouvaient avec plus de questions sur ce qui se passait à Westview. De plus, c’était la première émission sur Disney Plus – beaucoup pensaient qu’il y aurait d’énormes camées (et Paul Bettany n’a rien fait pour aider ces rumeurs dans une interview avec Esquire, cet homme sournois).

Maintenant que les attentes des gens sont plus solidifiées, je pense que les téléspectateurs sont plus conscients que ces séries ne sont pas destinées à introduire le prochain « Thanos » dans le MCU – du moins, pas encore. Ils sont là pour mettre en lumière les personnages secondaires et les positionner pour mener à de futurs films.







En tant que personne qui était un grand fan de l’approche audacieuse et créative de WandaVision, je n’étais pas aussi intrigué ni époustouflé par cette première. C’est une course amusante, mais je ne pouvais pas m’empêcher de penser que j’avais déjà vu beaucoup de ce style auparavant.

J’ai apprécié la façon dont la série a étoffé l’identité de Sam et de Bucky en dehors de leurs costumes de super-héros. On a l’impression que nous n’avons fait qu’effleurer à la surface ce que nous découvrirons à leur sujet.

D’un autre côté, je connais aussi de nombreux téléspectateurs qui ont été complètement déconcertés par la tournure de sitcom de WandaVision et ont trouvé le style Dick Van Dyke dans l’épisode un ennuyeux et lent. Si cela vous interpelle, il est fort probable que vous soyez beaucoup plus satisfait de l’ouverture explosive et familière de The Falcon et The Winter Soldier.

Le premier épisode de The Falcon and the Winter Soldier fait ses débuts demain sur Disney + à 8h GMT / 12h PST. Vous pouvez créer un compte sur le site Web de Disney Plus et consulter le calendrier de sortie de l’épisode ici.