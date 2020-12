Joe Biden envisagerait de choisir Samantha Power pour diriger l’agence de secours USAID dans son administration. Si elle est sélectionnée, elle s’attaquera aux catastrophes humanitaires qu’elle a «aidé» à créer à l’époque d’Obama, affirment les critiques.

Si elle est la prochaine à entendre parler de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), Power « Signaler que l’administration Biden envisage de revitaliser l’aide étrangère et de l’utiliser comme un instrument de soft power et pour atteindre les objectifs humanitaires », selon le site d’information Axios, qui a rapporté sa possible nomination. La décision n’est pas encore définitive.

Le pouvoir a servi dans l’administration démocrate précédente d’abord en tant que membre du Conseil national de sécurité et plus tard en tant qu’envoyé américain auprès de l’ONU. L’histoire de son regroupement avec la secrétaire d’État d’alors Hillary Clinton et l’ambassadrice à l’ONU Susan Rice pour faire pression sur le président Obama pour une intervention militaire en Libye a été largement diffusée dans les médias.

Le résultat de l’opération de l’OTAN de 2011 a été une dévastation totale qui persiste aujourd’hui. Des marchés d’esclaves ouverts sont apparus dans le pays, qui est plongé dans une guerre civile et sert de voie principale pour le trafic de personnes en Europe après le renversement de Mouammar Kadhafi.

La Libye est considérée comme l’un des plus grands échecs de la « responsabilité de protéger » (R2P), un concept que Power a aidé à formuler et qui prône l’utilisation mondiale de la force par des nations puissantes pour protéger les droits de l’homme. Elle était également un fervent partisan de l’implication américaine en Syrie et au Yémen, deux autres endroits touchés par de terribles catastrophes humanitaires.

Les critiques du fonctionnaire belliciste de l’ère Obama ont rapidement conclu que si elle était nommée à la tête de l’USAID, elle serait confrontée aux mêmes problèmes qu’elle. « Aidé à créer. »

Power elle-même semble cependant croire que l’administration Biden devrait avoir d’autres priorités.

Dans un article récent du magazine Foreign Affairs, Power a déploré que les États-Unis ne soient plus considérés comme « indispensable » et de plus en plus perçu comme « incompétent », en blâmant la présidence Trump pour cela. Elle a suggéré que l’administration Biden doit «Poursuivre les initiatives de politique étrangère qui peuvent rapidement mettre en évidence le retour de l’expertise et de la compétence américaines» et faites-le dans un « Très visible » façon.

Cela signifie moins d’accent rhétorique sur la cause abstraite de «l’ordre international libéral» et des démonstrations plus pratiques de la capacité distinctive des États-Unis à livrer.

Elle a écrit que de telles opportunités seront offertes par la distribution du vaccin Covid-19, invitant les étudiants étrangers à étudier aux États-Unis et luttant contre la corruption dans le pays et à l’étranger. La Libye, la Syrie et le Yémen ne sont pas mentionnés dans l’article.

Là encore, ses sympathies exprimées vont toujours à quiconque résiste aux gouvernements étrangers considérés comme du « mauvais côté » de Washington, comme l’indique l’un de ses derniers tweets. Elle y salua le « courage » de l’opposition anti-gouvernementale en Biélorussie, qui est probablement en train de devenir un «Résistance souterraine».

