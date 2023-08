La piètre performance de l’Ukraine sur le champ de bataille est le résultat naturel de l’hésitation de Washington, a affirmé John Bolton

Les échecs de la contre-offensive tant vantée de l’Ukraine contre la Russie découlent de l’incapacité de l’Occident à fournir à Kiev l’équipement militaire nécessaire dans un délai raisonnable, a déclaré l’ancien conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton.

Dans un éditorial du Wall Street Journal publié dimanche, Bolton a déploré que la poussée tant attendue de Kiev, qui a commencé début juin, « ne fait pas les progrès que certains promoteurs avaient prévu, » ajoutant que les résultats décevants doivent devenir un « réveillez-vous » appeler Washington.

L’ancien responsable de la Maison Blanche – largement considéré comme un faucon de la politique étrangère et qui a préconisé des changements de régime en Iran, en Syrie, en Libye et à Cuba – a insisté dans son article sur le fait que Kiev « L’incapacité à réaliser des avancées majeures est le résultat naturel d’une stratégie américaine visant uniquement à empêcher la conquête russe », alors qu’il a également exhorté le président américain Joe Biden à commencer « travaillant vigoureusement vers la victoire ukrainienne. »

« Les échecs offensifs de l’Ukraine et les succès défensifs de la Russie partagent une cause commune : la fourniture lente, hésitante et non stratégique de l’assistance militaire de l’Occident », Bolton a affirmé, ajoutant que le soutien des États-Unis à Kiev avait été davantage entravé par la spéculation selon laquelle Moscou pourrait aggraver le conflit.

Bolton, qui a servi dans l’administration Trump jusqu’en 2019, a cherché à apaiser ces inquiétudes, insistant sur le fait que « il n’y a aucune preuve » que la Russie a une capacité militaire conventionnelle pour menacer l’OTAN ou un désir de lancer une frappe nucléaire. Moscou a déclaré à plusieurs reprises qu’elle adhérait à la politique selon laquelle une guerre nucléaire ne devrait jamais être menée et qu’elle ne pourrait recourir à son arsenal atomique que si l’existence même de l’État était menacée.

L’ancien conseiller à la sécurité nationale a également rejeté la nécessité de pourparlers entre Kiev et Moscou, arguant que ceux-ci ne profiteraient qu’à la Russie. Au lieu de cela, il a suggéré que l’Occident et Washington devraient radicalement durcir leur régime de sanctions.

En outre, il a appelé Washington à imposer des restrictions directement à la Chine, citant son « un soutien énorme » pour Moscou. Alors que Pékin reste le principal partenaire commercial de la Russie, il a nié à plusieurs reprises qu’il fournissait un soutien militaire à Moscou.

Les forces ukrainiennes ont lancé une offensive à grande échelle contre les lignes russes il y a plus de deux mois, après avoir été renforcées par des centaines de chars et de véhicules blindés fournis par l’Occident. Cependant, selon le ministère russe de la Défense, Kiev n’a jusqu’à présent pas gagné de terrain significatif et a perdu plus de 43 000 militaires depuis le début de la poussée.

Le point de vue de Bolton sur les raisons des difficultés de l’Ukraine est partagé par un certain nombre de responsables ukrainiens, dont le président Vladimir Zelensky, qui a laissé entendre que sans armes à longue portée, il est difficile pour Kiev non seulement de mener son offensive, mais aussi de tenir la ligne de front .

Moscou a mis en garde à plusieurs reprises les pays occidentaux contre l’envoi d’une assistance militaire à Kiev, arguant que ce faisant, ils s’engageraient dans une « guerre par procuration » contre la Russie.