Le président chinois, lors de la confirmation de son troisième mandat ce mois de mars a évoqué la nécessité de « promouvoir le développement pacifique des relations inter-détroit » avec Taiwan, mais a souligné que son pays devait s’opposer aux « forces extérieures » et aux mouvements indépendantistes.

« Nous, à Wall Street, aimons penser qu’il ne ferait jamais cela parce que cela n’a aucun sens économique. Nous devons arrêter de penser de cette façon et commencer littéralement à écouter ce que l’homme dit », a-t-il déclaré.

Bass, fondateur et directeur des investissements de la société d’investissement américaine Hayman Capital Management, a déclaré que l’Occident – ​​et en particulier Wall Street – est trop préoccupé par l’apparente non-viabilité économique d’une telle attaque.

fondateur et directeur des investissements, Hayman Capital Management

Le ministère chinois des Affaires étrangères a également dit en avril que Taiwan était une question de « souveraineté et de sécurité » chinoises et a mis en garde contre l’ingérence étrangère.

Bass a déclaré que Xi était désormais « concentré sur la réacquisition » de Taïwan.

« Vous pouvez l’entendre dans tous ses discours depuis 2017 », a ajouté Bass, faisant référence à l’année au cours de laquelle Xi a consolidé son pouvoir avec un deuxième mandat et annoncé de manière célèbre le début d’une « nouvelle ère ».

« Xi Jinping n’est pas axé sur l’économie. L’économie est en quelque sorte un moyen d’atteindre ses objectifs, tout comme Poutine », a déclaré Bass, ajoutant que si Poutine se souciait de l’économie, la Russie n’aurait jamais envahi l’Ukraine.

En tant que deuxième économie mondiale, les contributions et les implications de la Chine aux relations internationales et aux marchés mondiaux sont largement reconnues comme dépassant de loin celles de la Russie, ce qui incite à une prudence accrue autour de la question sensible de Taiwan.