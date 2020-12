Le Dr Anthony Fauci a déclaré mardi matin qu’il était en cours de « discussion active » que les tests sur les vols transatlantiques soient obligatoires

Le Dr Fauci a appelé mardi le gouvernement fédéral à imposer des tests COVID sur tous les vols en provenance du Royaume-Uni après que le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, ait demandé aux compagnies aériennes de l’introduire et que le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré qu’il envisageait de le faire.

La panique soudaine à propos des vols en provenance du Royaume-Uni a été causée par une nouvelle souche de COVID-19 qui, selon les experts, est 70% plus infectieuse que ce qui a été vu précédemment. Il a été détecté au Royaume-Uni en septembre et a depuis été trouvé en Australie, au Danemark, aux Pays-Bas, en Italie et à Gibraltar.

Bien qu’aucun cas aux États-Unis n’ait encore été confirmé, le Dr Fauci a fait écho aux commentaires d’autres scientifiques mardi matin selon lesquels il était très probablement déjà là.

Lundi, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a convaincu British Airways, Delta et Virgin de commencer à imposer aux passagers un test négatif pour COVID avant de pouvoir embarquer sur des vols à destination de New York. Delta et Virgin affirment qu’ils l’appliqueront également sur les vols à destination d’Atlanta.

Mais il y a des dizaines d’autres vols chaque jour entre le Royaume-Uni et les États-Unis qui ne sont pas contrôlés.

BA propose des vols quotidiens de Londres à LAX et la semaine prochaine, ils coûtent aussi peu que 200 £. La compagnie aérienne vole également directement à Chicago, Dallas, Houston et Miami. Delta et Virgin proposent également des vols à escale vers Orlando, mais des tests ne sont pas encore nécessaires sur ces vols.

Cuomo a déclaré lundi qu’il préférerait que les États-Unis interdisent temporairement tous les vols en provenance du Royaume-Uni, mais qu’en l’absence d’action du gouvernement fédéral, c’était le mieux qu’il puisse faire pour essayer d’empêcher la nouvelle souche de se propager. Le gouverneur de Californie, Newsom, a déclaré par la suite qu’il envisageait également une mesure similaire, mais qu’il souhaitait que le gouvernement fédéral agisse également.

Le Dr Fauci, s’exprimant sur Good Morning America, a déclaré qu’il était probable que les tests sur tous les vols transatlantiques deviendraient obligatoires.

Un avion de British Airways arrivant à JFK lundi, l’un des dizaines qui a volé tout au long de la journée, tandis que plus de 40 autres pays ont interrompu les voyages britanniques

Les passagers arrivent au terminal 4 de JFK lundi et font une pause pour la ville sans être testés pour COVID. Il y avait des contrôles des gardes nationaux à l’intérieur où les gens ont été invités à remplir leurs informations

La Garde nationale contrôle les personnes à l’aéroport JFK le 21 décembre 2020 alors que les passagers arrivent de l’étranger. On ne sait pas ce qu’ils leur demandaient. La loi de l’État de New York stipule que les personnes arrivant d’autres États ont un test négatif 72 heures avant leur arrivée, une mise en quarantaine pendant trois jours, puis un test négatif à nouveau le quatrième jour. Les directives du CDC pour les personnes venant de l’étranger sont qu’elles sont mises en quarantaine pendant 14 jours, si elles peuvent entrer dans le pays

Le taux d’infection britannique, en jaune, a fortement rebondi depuis la fin d’un verrouillage national début décembre – une résurgence imputée à la nouvelle variante de Covid-19 qui a laissé le Royaume-Uni isolé par une série d’interdictions de voyager. Le taux d’infection aux États-Unis est toujours plus élevé qu’en Grande-Bretagne, certains scientifiques et politiciens affirmant que l’Amérique devrait également arrêter les vols en provenance du Royaume-Uni.

«Les interdictions de voyager sont vraiment assez draconiennes.

CE QUE FONT LES COMPAGNIES AÉRIENNES British Airways Tests COVID-19 obligatoires sur tous les vols à destination de New York à partir du 22 décembre. Aucun test obligatoire sur tous les autres vols. La compagnie aérienne dessert également Los Angeles, Dallas, Houston, Chicago et Miami Delta et Virgin Tests obligatoires sur tous les vols vers New York et Atlanta. Aucun test obligatoire sur les autres vols. La compagnie aérienne propose également des vols vers Orlando et des itinéraires à guichet unique vers d’autres villes américaines. United Airlines Aucun test COVID-19 obligatoire sur les vols. Vols deux fois par jour de Londres vers les États-Unis prévus pour 2021 American Airlines Partenaire avec BA. Aucun test obligatoire sur les vols

« Il y a une certaine considération tout au long de la possibilité et de la probabilité d’exiger le test d’individus avant de monter à bord d’un avion à destination des États-Unis. Cela fait l’objet de discussions actives.

«Le gouverneur de New York le fait déjà. C’est une grande différence entre arrêter complètement le voyage, ce qui est vraiment une étape assez dramatique.

«Ce n’est pas vraiment dans les cartes pour le moment, mais je ne serais pas surpris si l’exigence de tests est quelque chose qui est activement envisagé en ce moment.

«Je pense que l’une des choses importantes que nous devons faire est de faire de la surveillance ici pour savoir si c’est ici.

«Je doute que ce soit la tension la plus répandue ici, mais comme l’a dit le gouverneur, il est tout à fait concevable qu’elle soit déjà là», a-t-il déclaré.

Virgin, Delta et British Airways ont toutes déclaré lundi qu’elles commenceraient à exiger des tests sur les vols du Royaume-Uni à New York. Ils ne feront pas les tests eux-mêmes; les passagers doivent passer le test dans les 72 heures avant de monter à bord de l’avion.

British Airways insiste sur les tests négatifs à partir de mardi, mais uniquement sur les avions de Londres à New York.

Delta et Virgin imposeront leur mandat à partir de la veille de Noël et imposeront également la règle sur leurs vols Londres-Atlanta.

United – qui opère deux vols quotidiens entre Heathrow et Newark – a déclaré qu’il n’allait pas changer ses règles parce que le gouvernement fédéral n’y avait pas encore insisté.

« Aucun changement supplémentaire n’est effectué pour le moment, mais nous continuerons de surveiller la situation », a déclaré un porte-parole à DailyMail.com.

American Airlines n’a pas encore indiqué si elle envisageait ou non d’imposer des tests obligatoires – la compagnie aérienne n’a pas répondu à de multiples demandes d’informations.

Cuomo, lundi soir, a plaidé auprès du gouvernement fédéral pour qu’il adopte les mêmes règles.

«Nous avons maintenant un accord avec les trois compagnies aériennes, mais le point est plus important que New York. Nous nous sommes inquiétés d’une mutation du virus. C’est ce qui inquiète tout le monde.

« Vous avez 120 pays qui ont exigé que personne ne vienne du Royaume-Uni à moins qu’ils ne soient testés négatifs et que les États-Unis n’ont rien fait.

«J’ai agi de manière proactive pour New York, j’ai les compagnies aériennes qui volent à New York, mais nous avons déjà appris cette leçon. C’est ce qui est frustrant.

«La façon dont nous avons eu COVID au printemps. Le gouvernement fédéral pensait que le virus était en Chine.

Les États-Unis ont toujours le plus grand nombre de cas de COVID et de décès au monde, mais le Royaume-Uni a un nombre plus élevé de décès par habitant. La Belgique est le pire

Une carte du trafic aérien mondial montre des dizaines de vols au-dessus de l’Atlantique lundi, dont beaucoup de Londres à JFK, tandis que davantage de pays coupent le Royaume-Uni à cause de la nouvelle souche de COVID-19

Scott Gottlieb, ancien chef de la FDA, a déclaré à CNBC que la nouvelle souche « est déjà aux États-Unis » et qu’une interdiction de voyager ne l’empêcherait pas d’entrer.

« Oui, les gens qui volent à New York seront négatifs, mais nous aurons des vols vers Chicago, nous aurons des vols vers d’autres régions du pays … ces gens prendront des vols. Toute cette notion selon laquelle n’importe quel État peut se protéger était stupide depuis le début », a-t-il déclaré à CNN.

Il a ajouté que des scientifiques comme Fauci sont plus prudents que lui ou d’autres politiciens, disant: « Un scientifique veut voir une flamme avant de vous dire qu’il y a un incendie. Je vois de la fumée, je trempe la tache dans l’eau.

Cela soulève la question de savoir pourquoi cette étape n’a pas été franchie plus tôt et pourquoi les compagnies aériennes n’imposent pas les tests sur tous leurs vols dans le monde.

En mars et avril, au plus fort de la pandémie à New York, les tests ont été difficiles à obtenir, ce qui est probablement l’explication.

Les tests rapides, qui sont désormais les plus couramment utilisés mais qui ne sont pas aussi précis que les fameux écouvillons, étaient presque inexistants.

Maintenant, certains se demandent pourquoi les tests rapides obligatoires ne sont pas la règle sur chaque vol.

D’autres disent que les tests COVID obligatoires sur les vols ne feront rien parce que a) les tests rapides ne sont pas aussi fiables que les gens peuvent le penser et b) une personne peut facilement attraper le COVID entre le moment où elle passe le test et le moment où elle embarque sur le vol.

La frontière entre l’Europe et l’Amérique a été fermée aux non-citoyens ou aux personnes exemptées depuis le décret du 21 mars du président Trump.