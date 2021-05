Le conseiller en santé de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, affirme que Covid-19 a révélé le «racisme indéniable» aux États-Unis, car les minorités auraient été affectées par le virus à des taux plus élevés en raison de «déterminants sociaux».

L’expert américain des maladies infectieuses, désormais mondialement connu, a fait ses commentaires lors d’un discours d’ouverture virtuel pour les diplômés de l’Université Emory.

«Covid-19 a mis en lumière les échecs de notre propre société», Fauci a déclaré, notant les disparités en matière de santé qui ont affecté les minorités pendant la pandémie, en particulier les Afro-Américains, les Hispaniques et les Amérindiens.

De nombreuses personnes appartenant à ces groupes minoritaires occupent des emplois de première ligne qui les exposent, même pendant les fermetures, a-t-il soutenu, et elles peuvent être plus susceptibles d’être infectées en raison de problèmes de santé tels que l’hypertension, les maladies pulmonaires chroniques, le diabète et l’obésité, selon Fauci. peut principalement être attribué à des facteurs sociaux comme «Accès aux soins de santé» et «Disponibilité d’une alimentation adéquate.»

« Promettons-nous que le souvenir de cette réalité tragique – qu’une maladie infectieuse tue de façon disparate les personnes de couleur – ne s’estompe pas. Remédier à ce tort demandera un engagement de plusieurs décennies. Je vous exhorte à faire partie de cet engagement, » Dr. Anthony Fauci a dit # Emory2021 diplômés pic.twitter.com/JnE05x6QtX – Université Emory (@EmoryUniversity) 16 mai 2021

«Aujourd’hui, très peu de ces comorbidités ont des déterminants raciaux», a-t-il déclaré. «Presque tous sont liés aux déterminants sociaux de la santé qui remontent à des conditions désavantageuses dans lesquelles certaines personnes de couleur se trouvent dès la naissance en ce qui concerne la disponibilité d’une alimentation adéquate, l’accès aux soins de santé et les effets indéniables du racisme dans notre société.»

La bataille pour mettre fin à ces «Déterminants sociaux» prendra un «Engagement de plusieurs décennies.»

«Promettons-nous que le souvenir de cette tragique réalité – qu’une maladie infectieuse tue de façon disparate des personnes de couleur – ne s’éteint pas,» il a dit. «Remédier à ce problème nécessitera un engagement de plusieurs décennies. Je vous exhorte à faire partie de cet engagement. »





Les Américains noirs et hispaniques meurent à des taux plus élevés que les autres races de Covid-19 aux États-Unis, selon une analyse publiée par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) l’automne dernier.

Fauci a reçu dimanche la médaille du président de l’Université Emory, un prix précédemment décerné à des personnes comme l’ancien président américain Jimmy Carter et le regretté John Lewis.

Alors que Fauci reste un leader à la Maison Blanche et aux organes de presse sur la pandémie, il a gagné sa juste part de critiques, en particulier parmi les conservateurs, qui l’ont accusé d’avoir inversé sa position sur des choses telles que les mandats de masque, ainsi que être trop favorable aux mesures de verrouillage à long terme.

Le représentant Warren Davidson (R-Ohio) a même présenté un projet de loi, coparrainé par les représentants Andy Biggs (R-Arizona), Chip Roy (R-Texas) et Ralph Norman (R-Caroline du Sud), proposant cette semaine le licenciement. de Fauci en tant que directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses.

La loi sur l’incompétence du Fauci nécessite un licenciement anticipé (FIRED) créerait une limite de 12 ans pour le poste que Fauci occupe depuis 1984.

«Les Américains ont eu des décennies de leadership du Dr Fauci, et il a publiquement échoué à répondre de manière appropriée à la pandémie COVID-19. Il est temps pour lui de se retirer afin que les nouveaux dirigeants puissent «suivre la science» et commencer à rouvrir l’Amérique ». Davidson a déclaré dans un communiqué au sujet de la proposition.





