Le Fatah fixe un délai pour la remise des assassins du général dans un contexte de trêve fragile dans le camp de réfugiés du Liban

BEYROUTH (AP) — Un haut responsable du groupe Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré dimanche que les responsables palestiniens et libanais avaient donné jusqu’à la fin du mois aux groupes islamiques militants du plus grand camp de réfugiés palestiniens du Liban pour livrer les assassins accusés d’un général du Fatah. .

Un calme fragile règne largement dans le camp d’Ein el-Hilweh depuis jeudi soir après que les parties belligérantes ont conclu le dernier d’une série d’accords de cessez-le-feu. Cela fait suite à une semaine de combats intenses qui ont tué au moins 18 personnes et blessé et déplacé des centaines de personnes.

De hauts responsables des groupes palestiniens rivaux Fatah et Hamas s’étaient rendus au Liban pour tenter de négocier la fin des affrontements.

Azzam al-Ahmad, membre du comité central du Fatah et du comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine, a déclaré dimanche dans une interview accordée à l’Associated Press qu’il était « optimiste quant à la possibilité de parvenir à une solution ». Mais, a-t-il ajouté, si les accusés ne sont pas remis d’ici la fin du mois, « toutes les possibilités sont ouvertes ».

Al-Ahmad a déclaré que le Fatah n’est pas opposé à ce que l’armée libanaise entre dans le camp pour mener une opération contre les groupes islamiques militants si elle ne livre pas les hommes accusés du meurtre du général militaire du Fatah Mohammad « Abu Ashraf » al-Armoushi.

Traditionnellement, les soldats libanais ne pénètrent pas dans les camps palestiniens, qui sont contrôlés par un réseau de factions palestiniennes. La dernière fois que l’armée libanaise est intervenue dans l’un de ces camps, c’était en 2007, lorsqu’elle avait combattu des extrémistes islamistes dans le camp de Nahr al-Bared, au nord du Liban, rasant ainsi la majeure partie du camp.

Le Hamas, qui dirige Gaza, est officiellement resté à l’écart des affrontements entre le Fatah et un certain nombre de groupes islamistes extrémistes dans le camp, mais al-Ahmad a accusé les membres du Hamas d’avoir pris les armes contre le Fatah « dans certaines zones de combat », et accusation que le Hamas a démentie.

Moussa Abu Marzouk, haut responsable du Hamas, qui a rencontré la semaine dernière des responsables libanais et des représentants des factions palestiniennes pour tenter de parvenir à un règlement mettant fin aux affrontements, a déclaré dans un message via l’application de messagerie WhatsApp que « nous n’avons pas été impliqués dans la fusillade sur tous » et que « des efforts continus ont été déployés » par le Hamas pour négocier un « accord de cessez-le-feu sous quelque forme que ce soit ».

« Il est clair que les affrontements n’obligent personne à livrer qui que ce soit », a-t-il déclaré. « … Personne n’est prêt à se rendre à l’ombre de la guerre. »

Le porte-parole du Hamas au Liban, Walid Kilani, a nié qu’un délai précis ait été fixé pour la remise des assassins.

« Ce qui a été convenu là-bas sera la formation d’une force de sécurité conjointe incluant toutes les factions palestiniennes » pour mettre en œuvre la remise des personnes « recherchées par les deux parties », a-t-il déclaré.

Le Fatah et le Hamas ont accusé des forces extérieures d’attiser la violence dans le camp, qui abrite plus de 50 000 personnes, dans le but d’affaiblir la cause palestinienne. Marzouk l’a décrit comme faisant partie d’une « conspiration contre la diaspora palestinienne », tandis qu’al-Ahmad a déclaré que le meurtre d’Armoushi n’était « pas seulement un cas d’assassinat, mais un cas de tentative de déplacement du camp d’Ein el-Hilweh ».

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a déclaré vendredi que 18 personnes avaient été tuées et 140 blessées lors de la dernière série d’affrontements, qui ont éclaté le 7 septembre.

Près de 1 000 personnes déplacées par les combats séjournaient dans des abris d’urgence mis en place par l’UNRWA tandis que des centaines d’autres se réfugiaient sur d’autres sites, notamment dans une mosquée voisine et dans la cour du bâtiment municipal de la ville de Sidon, adjacent au camp. , ou chez des proches.

Plus tôt cet été, il y a eu plusieurs jours de combats de rue dans le camp d’Ein el-Hilweh entre le mouvement Fatah d’Abbas et des groupes militants islamiques après que des assaillants ont abattu Armoushi et quatre de ses compagnons le 30 juillet.

L’assassinat était apparemment un acte de représailles après qu’un homme armé inconnu ait tiré sur le militant islamiste Mahmoud Khalil, tuant à la place l’un de ses compagnons.

Ces combats de rue ont fait au moins 13 morts et des dizaines de blessés, et contraint des centaines de personnes à fuir leurs foyers.

Abby Sewell, Associated Press