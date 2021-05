Le Fat Dumb Bald Guy de CNN @BrianStelter + Sans nom WaPo libclone # 27 convient que FOX est MAUVAIS! Les dems sont bons! – Le bon scoop

Brian Stelter, qui travaille à l’usine de promotion 24/7 Cuomo, a des opinions infinies sur Fox News chaque semaine. Mais à la lumière de toutes les grandes nouvelles à CNN la semaine dernière environ, ce matin, lui et son panel ont changé les choses et se sont plaints de Fox News!

De plus, ils ont accepté à contrecœur après de longues discussions et une réflexion approfondie que, en fin de compte, être biaisé envers les démocrates est FIN parce qu’il est pro-vérité! Quel fait nouveau et pratique! Quelle chance nous avons tous!

Le premier panéliste de Stelty était WaPo LibClone # 27, un gars qui réussit si bien dans son travail d’écrivain pour un grand journal et apparaissant sur un grand réseau câblé * qu’il a 68000 adeptes sur Twitter. LibClone écrit pour le Bezos Post, et son «beat» est «The Biden Administration». Où il a écrit exactement trois articles, intitulés «L’Amérique connaît une renaissance noire. Nous devrions en tirer des leçons »,« La politique identitaire erronée des républicains anti-Trump », et« la démocratie américaine est dans une situation encore pire que vous ne le pensez »… pensez-vous que le gars n’a peut-être pas compris ce que« l’administration Biden » moyens?

Sa deuxième panéliste était Claire Atkinson, qui couvre apparemment les médias pour Business Insider, compte 16000 personnes suivies sur Twitter et, comme LibClone # 27, était accrochée à MSNBC avant d’être déplacée dans l’obscurité des journaux et des sites Web.

La troisième merde sur le pont était une fille qui a volé son idée de nom de famille à Bill Hemmer et qui a écrit un livre sur la façon dont les médias conservateurs sont la fin de toutes choses. Cette étoile filante compte 30 000 abonnés sur Twitter. À peu près la même chose qu’un artiste meme de niveau intermédiaire avec un nom d’utilisateur anonyme. Vous vous demandez peut-être pourquoi leurs numéros Twitter sont présentés, mais c’est parce que vous ne réalisez pas que c’est la version journalistique de mesurer son… euh… eh bien disons simplement que ces trois numéros n’apparaîtront dans aucun calendrier racé.

Ce type gros, stupide et chauve … Bien sûr. Tire. Un gros. Temps. Équipage. dah dah dum dum dah dahh.

Tirant vraiment les gros frappeurs ces jours-ci sur votre émission qui a des cotes inférieures à celles des rediffusions de Cheers, Bri.

C’est ce que CNN a bricolé pour expliquer pourquoi ce n’est qu’une grande coïncidence amoureuse de la vérité que les médias rampent toujours sur des tuyaux d’échappement démocrates portant des cadeaux. Vous savez, la même chose que Brianna Screechmoar, Don ‘You Bought a’ Lemon et Generic News Jerk # 11 disaient l’autre jour. (Je ne sais pas si vous regardez beaucoup CNN? Mais si c’est le cas, vous êtes familier avec le fait que lorsqu’ils ne parlent pas de Fox News, ils ne font que boire et régurgiter le vomi.

La tranche d’aujourd’hui était vraiment, vraiment désagréable, même pour la maison de vomir.

«Comment la presse basée sur la réalité devrait-elle couvrir un GOP de réalité alternative», a déclaré Brian Stelter, qui travaille au réseau qui a déclaré que le canular de Jussie Smollet était réel, adorait le criminel Michael Avenatti, a agi comme la théorie du laboratoire de Wuhan était une théorie du complot, et L’histoire catholique de Covington s’est tellement trompée qu’ils ont dû payer jusqu’au bout.

«Nous avons ce point de vue depuis longtemps, et le journalisme ne devrait être aligné sur aucun des deux partis», vint le mensonge de Libclone en riant, «mais je pense que nous avons déterminé que cela signifiait que le journalisme devrait être également distant entre deux. les deux parties et je pense que ce n’est pas réaliste.

Oh vous NE PAS? DITES-LE.

«Le journalisme a un parti pris pour les faits, les preuves, la vérité», a-t-il dit, ce qui était encore plus drôle. «Et si la moitié des électeurs d’un parti et de nombreux élus du parti ne sont pas véridiques, les journalistes vont couvrir cela et donner l’impression qu’ils couvrent ce parti de manière plus négative. Donc, dans l’environnement, nous devons prioriser, nous devons être pro-vérité, pro-démocratie, pro-preuves et je pense que cela va donner l’impression que nous sommes pro-démocrates. Mais je pense que nous devrions être pro-démocratiques, petit «d» pas pro-démocrate capital «d». »

Je veux dire sérieusement est-ce que Babylon Bee a écrit ça?

«Défendez la démocratie, défendez la décence», a déclaré Stelter en ressemblant à la majorité morale vers 1980.

Il a sarcastiquement mis en place sa prochaine superstar avec la question, livrée avec autant de moquerie qu’il pouvait en rassembler alors qu’il était essoufflé d’être si chauve, si être si honnête et véridique et bon et spécial et supérieur ne provoquera pas plus de «cris» de «Biais médiatique» et encore plus «polarisation»?

Il a littéralement fait cette grimace quand il a demandé.



Naturellement, la fille qui a écrit le livre a dit que non, ça va. C’est donc réglé. ouf!

Il est maintenant temps que je vous dise de regarder le clip. Je vous préviens tous, vous allez vomir. Mais nous devons faire ce que nous devons faire.

Désolé que vous ayez dû voir ça. Si c’est une consolation, peu de gens l’ont fait. Le public du FDABG est peut-être restreint, mais au moins il est principalement hostile et se moque de lui.