« Le fascisme s’est propagé aux tribunaux »: le porte-parole d’Erdogan réprimande la plus haute juridiction européenne pour avoir autorisé les employeurs à interdire le port du foulard sur le lieu de travail

L’arrêt rendu cette semaine par la Cour de justice européenne (CJUE) est « tort » et « une tentative de légitimer le racisme », Fahrettin Altun, le directeur de la communication du bureau du président Erdogan, a déclaré samedi sur Twitter. Il a dit que c’était « incroyable que le fascisme se soit propagé aux tribunaux » de l’UE, ajoutant que « au lieu de dénoncer son sombre passé, l’Europe cherche désormais à l’embrasser.

Il est incroyable que le fascisme s’étende jusqu’aux tribunaux. Cette mauvaise décision est une tentative de légitimer le racisme. Au lieu de dénoncer son sombre passé, l’Europe cherche maintenant à l’embrasser. Nous condamnons cet arrêt qui porte atteinte à la dignité humaine. https://t.co/dB68YpdL83 – Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 17 juillet 2021

La CJUE a adopté jeudi une décision historique qui a déclaré que les employeurs qui ont un réel besoin de maintenir la neutralité religieuse ont le droit d’interdire aux travailleurs de porter des symboles religieux visibles.

Le tribunal a examiné deux affaires distinctes déposées par deux femmes musulmanes d’Allemagne, une caissière de pharmacie et une aide-soignante, qui alléguaient que leurs employeurs avaient fait preuve de discrimination à leur égard en ne leur permettant pas de porter le foulard. La CJUE a confirmé que les employeurs peuvent avoir des raisons légitimes d’appliquer un code vestimentaire non religieux et sont autorisés à le faire tant qu’ils traitent les symboles de différentes confessions de manière égale.

La neutralité religieuse imposée par la loi sur les lieux de travail dans certains pays européens est depuis longtemps une question controversée, les défenseurs des droits des musulmans faisant valoir que les fidèles de l’islam sont touchés de manière disproportionnée par de telles restrictions.

Erdogan, dont le parti AKP a des origines islamistes, est l’un des critiques les plus virulents de ce qu’il perçoit comme un parti pris européen contre les musulmans. Le ministère turc des Affaires étrangères a condamné dimanche la décision de la CJUE, l’appelant « un nouvel exemple d’efforts pour donner à l’islamophobie et à l’intolérance envers les musulmans une identité institutionnelle et juridique en Europe. »

Les liens entre Bruxelles et Ankara, qui aspiraient depuis des décennies à devenir membre de l’UE, se détériorent depuis des années. La relation est aggravée par une pléthore de problèmes, des différends territoriaux entre la Turquie et la Grèce à la situation complexe des migrants essayant d’atteindre l’Europe via la Turquie.

