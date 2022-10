Le fascisme est institutionnalisé – Shaw Local

Le parti au pouvoir des démocrates autoritaires a parfumé le gouvernement fédéral comme arme contre les Américains agitant le drapeau. Les pratiques fascistes du gouvernement fédéral s’opposent à la démocratie en endoctrinant les enfants, en réprimant et en persécutant les dissidents et en appliquant des doubles standards injustes. Le fascisme progressiste est partout.

La hausse de l’inflation a poussé l’Amérique dans une récession. La bureaucratie mondialiste de Biden ne se soucie pas des familles américaines. Les tentatives des bureaucrates progressistes de substituer des mots comme équité et transition pour expliquer leurs politiques mondiales désastreuses ne soulagent pas la douleur. Les mondialistes arrogants se réjouissent de leur régime autocratique qui punit les Américains traditionnels. Les Américains se révoltent pacifiquement contre les mandats d’énergie verte de Biden, ouvrent les frontières et libèrent des criminels pour nuire à la société.

La bureaucratie fédérale, élue pour servir et protéger tous les Américains, fonctionne comme un réseau de cellules insurgées conspirant contre la volonté du peuple. Les supposés « experts » réclament à plusieurs reprises des réponses « je ne sais pas » à des questions cruciales. Leur ignorance et/ou incompétence est inacceptable. Un bon jugement est une compétence essentielle pour le rendement au travail. Des jugements insatisfaisants répétés sont des motifs de licenciement.

Un politicien compétent augmenterait la production de combustibles fossiles et commencerait à fabriquer des produits d’énergie solaire et éolienne ici en Amérique. Au lieu de cela, Biden permet à Poutine de contrôler le flux et le coût de l’énergie à travers l’Europe et l’Asie, et donne à la Chine la capacité de dicter la politique énergétique en Amérique.

L’objectif de Biden est un monde dans le chaos et l’anarchie, profitant à l’aristocratie ultra-riche et punissant les familles américaines.

Rick Dime

Richmond