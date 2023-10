Le fardeau du VRS pèse principalement sur les plus jeunes enfants, selon une étude, soulignant la nécessité d’une meilleure prévention

Près de la moitié des enfants hospitalisés pour le VRS dans les hôpitaux pédiatriques du Canada au cours des dernières années avaient moins de six mois, révèle une nouvelle étude, attirant l’attention sur la nécessité d’options préventives pour alléger la pression sur les unités de soins intensifs qui soignent les plus malades.

Dans une étude publiée mercredi dans Réseau JAMA ouvert le Dr Jesse Papenburg et son équipe du Programme canadien de surveillance active de l’immunisation (IMPACT) ont examiné le nombre et la gravité des hospitalisations associées au virus respiratoire syncytial (VRS) dans 13 hôpitaux pédiatriques, de 2017 à 2022.

Les infections au cours de cette période ont entraîné 11 000 hospitalisations, dont près de la moitié – soit 5 488 – étaient des enfants de moins de six mois. Des médecins d’autres pays, comme les États-Unis et le Danemark, ont remarqué une tendance similaire.

Les hospitalisations ont également augmenté au cours de l’année la plus récente de l’étude, par rapport à la période pré-pandémique, près d’un quart des enfants ayant besoin de soins en soins intensifs, comme une ventilation mécanique.

Le RSV provoque une infection des poumons et des voies respiratoires. Le virus entraîne généralement des symptômes semblables à ceux du rhume, tels que l’écoulement nasal, la toux et la fièvre, mais il peut être grave chez certaines personnes, notamment les enfants de moins de deux ans et les adultes plus âgés souffrant de maladies préexistantes.

Chez les bébés, le mucus et d’autres sécrétions peuvent obstruer les petites voies respiratoires et rendre la respiration difficile, disent les pédiatres. Ils pourraient avoir besoin d’oxygène ou se déshydrater et nécessiter une hospitalisation.

« La saison dernière… a été vraiment incroyable en termes de façon dont, à travers le pays, nous avons assisté à une saison précoce et très intense du VRS, avec des niveaux d’activité maximaux survenus. [in] fin octobre, novembre, puis s’est arrêté », a déclaré Papenburg, l’un des auteurs principaux de l’étude et spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à l’Hôpital de Montréal pour enfants.

« Le VRS nous affecte généralement principalement pendant les mois sombres de l’hiver. »

La peur de maman aux soins intensifs

Le petit fils de Mila Olumogba, Adeyemi, a passé deux semaines aux soins intensifs du CHEO à Ottawa l’année dernière, se remettant du VRS, alors qu’il n’avait que 10 semaines. L’un des enfants les plus âgés d’Olumogba a probablement ramené le virus à la maison.

Olumogba a déclaré qu’elle n’avait même pas entendu parler du VRS jusqu’à ce que le bébé devienne léthargique et que le mangeur normalement vorace arrête d’allaiter. Lorsqu’il semblait mou et que tout son corps avait du mal à respirer, Olumogba l’a emmené aux urgences.

Lorsque le test s’est révélé positif pour le VRS, il a été transféré aux soins intensifs, placé dans un coma provoqué et placé sous ventilation mécanique qui ressemblait à un équipement de plongée, se souvient-elle.

« Le staff n’arrêtait pas de me dire que ça va vraiment empirer avant de s’améliorer et qu’il faut juste s’y préparer », a déclaré Olumogba.

Lorsque la respiration d’Adeyemi s’est arrêtée, Olumogba a regardé le personnel réanimer son bébé. « C’est honnêtement l’expérience la plus traumatisante que l’on puisse vivre », a-t-elle déclaré.

Avant l’infection, les médecins avaient prévu de proposer à Olumogba un traitement préventif contre Adeyemi, car il était considéré comme à haut risque, étant né avec un petit trou dans les cavités inférieures de son cœur, désormais fermé.

Mais le garçon a contracté le VRS avant de pouvoir le recevoir.

Les options de traitement arrivent lentement en ligne

Les auteurs de l’étude affirment que leurs résultats suggèrent que les traitements préventifs contre le VRS qui commencent à être déployés chez les nourrissons pourraient avoir le plus grand potentiel de réduction des maladies graves chez les bébés, comme Adeyemi, en attendant les examens de rentabilité par les provinces.

Il n’y a eu pratiquement aucune hospitalisation pour le VRS lorsque les gens restaient à la maison pendant les premiers mois de la pandémie de COVID-19. Mais à mesure que les mesures de santé publique ont été levées et que les gens ont repris une vie normale, le VRS et d’autres maladies respiratoires dans les garderies ont conduit de nombreux enfants à tomber malades en même temps, a déclaré Papenburg.

Les chercheurs ont été surpris de constater à quel point le VRS atteignait son maximum à différents moments à travers le Canada. Le Québec a été le plus durement touché et le premier. À l’autre bout de la saison, les médecins des Prairies ont dû continuer à soigner les enfants les plus malades jusqu’au printemps, contrairement aux années précédentes.

Une façon de réduire les admissions en soins intensifs consiste à utiliser des injections de traitement monoclonal à action prolongée pour les enfants considérés à haut risque, comme ceux nés extrêmement prématurés ou souffrant de maladies cardiaques. Mais leur déploiement efficace nécessitera une surveillance de la santé publique, notent les experts.

Les pédiatres espèrent qu’un traitement à dose unique appelé nirsevimab – récemment approuvé par Santé Canada pour tous les enfants de moins d’un an et pour ceux de moins de deux ans considérés à haut risque – protégera leurs plus jeunes patients pendant une saison complète du VRS.

Une autre façon de protéger les nouveau-nés consiste à vacciner pendant la grossesse, afin que les anticorps passer au bébé. Mais Santé Canada examine actuellement l’approbation d’un tel vaccin.

Une triple menace saisonnière

La saison dernière a été une tempête parfaite pour les maladies respiratoires, a déclaré le Dr Rod Lim, directeur médical du service des urgences pédiatriques de l’hôpital pour enfants de London, en Ontario, qui n’a pas participé à l’étude.

Jamais au cours de ses 20 ans de carrière il n’avait vu autant d’enfants testés positifs pour plusieurs virus respiratoires – comme la grippe, le COVID et le VRS – en même temps, a-t-il déclaré.

« C’est pourquoi il existe des propagateurs de virus si efficaces, dont tous les parents sont certainement conscients », a déclaré Lim.

Le Dr Rod Lim, qui dirige le service des urgences pédiatriques de l’hôpital pour enfants du London Health Sciences Centre, affirme que les défis en matière de personnel demeurent cette saison. (Soumis par Rod Lim)

L’été offre normalement un répit à tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, a noté Lim, mais cela ne s’est pas produit la saison dernière. Trouver la capacité des unités de soins intensifs reste un défi avant cette saison, en plus des détournements d’ambulanciers paramédicaux des services d’urgence et de la détresse mentale « importante » chez les enfants, a-t-il déclaré.

« Nous manquons de personnel, même parmi les médecins », a déclaré Lim.

Les pédiatres suggèrent aux parents de consulter un médecin pour tout nourrisson de moins de trois mois présentant de la fièvre. Il en va de même si un enfant a clairement du mal à respirer ou s’il craint une déshydratation, comme une diminution spectaculaire du nombre de couches mouillées, a déclaré Lim.

Les médecins traitent également les enfants plus âgés et les adolescents souffrant de maladies pulmonaires, comme la fibrose kystique, qui les rendent vulnérables aux infections par le VRS dans les voies respiratoires inférieures.

Puisque l’étude a été menée dans des hôpitaux pédiatriques, les auteurs notent que le fardeau total du VRS sur les enfants et les adolescents serait probablement encore plus élevé si l’on prenait en compte les hôpitaux communautaires. Les changements dans les pratiques de test, la question de savoir si le VRS était la principale raison de l’hospitalisation et le manque de données détaillées pour les premiers étés peuvent également avoir entravé l’analyse.