Le fardeau du long covid sur les Noirs américains

Néanmoins, Horwitz, qui est également chercheur principal de RECOVER, pense que l’étude donnera une vision plus claire de l’impact du long covid sur les Noirs. Gregorio Millett, vice-président et directeur des politiques publiques de l’amfAR, la Fondation pour la recherche sur le sida, est d’accord. Millett, qui est épidémiologiste, a co-écrit le premier article de recherche pour souligner que les Noirs contractaient le covid-19 de manière disproportionnée aux États-Unis. Il dit qu’il y a suffisamment de participants noirs “pour mener plusieurs analyses comparatives avec d’autres races ou ethnies”.

RECOVER recrute toujours des participants. Lorsque la période de recrutement se termine, le projet pourrait enfin commencer à répondre à certaines des grandes questions sur le long covid et son impact sur des sous-groupes tels que les Noirs américains. En cette troisième année de pandémie, la maladie assombrit déjà le quotidien de millions de personnes. Comprendre le fardeau d’une longue covid – à la fois en tant que maladie et en tant qu’événement économique – est crucial si les responsables gouvernementaux ou les cliniciens espèrent favoriser l’égalité dans un système de santé qui est déjà empilé contre les personnes de couleur.

Maltraitance médicale

Début août, plus de 93 millions de cas de covid avaient été signalés aux États-Unis– bien que le nombre de cas réels soit considéré comme beaucoup plus élevé. Les vaccinations et les rappels Covid réduisent le risque d’infection, mais ils n’offrent aucune garantie. (On pense cependant que les vaccins réduisent le risque de développer un long covid après une infection percée de 15%.)

Lorsque Ostrosky traite des patients qui se remettent d’un covid, il constate qu’ils ont tendance à tomber dans l’un des «trois seaux». Certains se remettent de symptômes graves et d’une défaillance d’organes; d’autres ont contracté une maladie chronique, comme le diabète, pendant leur infection covid; et puis il y a ceux qui ont longtemps covid.

«Ce sont les plus difficiles à traiter», dit-il à propos des longs patients covid. “Ils ont des symptômes graves, mais nous ne pouvons rien trouver de mal organique ou de maladie sous-jacente.”

Certains ont déjà lutté pendant de nombreux mois. Fisher se souvient du jour où ses longs symptômes de covid ont commencé : le 11 août 2020. Son écriture a changé. Son pied droit a commencé à trembler. Le lendemain matin, elle avait des tremblements sur tout son corps qui l’empêchaient de marcher ou de prendre soin d’elle-même.

Les médecins ont finalement placé des implants sur sa colonne vertébrale pour délivrer une stimulation électrique et calmer les tremblements de ses membres supérieurs et inférieurs. Elle peut maintenant déverrouiller sa porte et appliquer son propre maquillage. Après des mois d’utilisation d’un fauteuil roulant, elle peut se déplacer sur de courtes distances à l’aide d’un déambulateur à roues et d’attelles pour les jambes. Mais elle ne peut toujours pas travailler.

Fisher, elle dit qu’elle a de la chance d’avoir une assurance, d’avoir accès à des soins médicaux de qualité et d’avoir un médecin qui l’a défendue. Mais elle se souvient également de la condescendance et du dédain qu’elle a ressentis de la part de certains membres du personnel médical. Elle a dû faire des visites répétées aux urgences avant que ses symptômes ne soient pris au sérieux. Ce n’est pas rare pour les femmes noires, qui sont plus susceptibles d’avoir des expériences négatives en milieu médical et plus susceptibles d’être blessés de façon permanente ou de mourir à cause d’eux.