Le coût moyen d’une prime d’assurance maladie parrainée par l’employeur pour les familles a augmenté de 7 % par rapport à l’année dernière, atteignant près de 24 000 $, selon le dernière enquête de 2 133 employeurs par KFF, une organisation à but non lucratif de recherche sur les politiques de santé.

Pourquoi l’avenir du streaming n’impliquera peut-être pas Netflix ou Disney+ | Quelle est la prochaine étape pour le streaming ?

Les employeurs couvrent une grande partie de ces primes et paient en moyenne 1 036 $ de plus que l’an dernier pour chaque régime familial, tandis que les employés paient 500 $ de plus pour leur part, selon l’enquête. Cette forte hausse résulte d’augmentations relativement faibles de 2021 à 2022.

« Nous savons tous inflation se répercute sur les primes… mais je ne suis pas sûr que le [financial] La pression est bien pire que la pression globale due à la hausse des coûts et aux personnes exigeant des salaires plus élevés et un emploi encore relativement élevé », a déclaré Gary Claxton, directeur du programme KFF pour le marché des soins de santé, co-auteur de l’enquête.

Comment les coûts des soins de santé se comparent-ils aux salaires et à l’inflation ?

L’augmentation des primes moyennes est cohérente avec la Hausse de 5,2% des salaires des travailleurs et une hausse de 5,8 % de l’inflation par rapport à l’année précédente, qui sont tous pris en compte dans le dilemme auquel les entreprises sont confrontées : qu’il s’agisse de réduire les prestations pour économiser davantage et risquer des employés mécontents, ou de faire pression sur leurs résultats financiers.

Claxton a noté que les coûts de recrutement sont élevés et que les entreprises sont conscientes de la manière dont leurs employés utilisent les avantages sociaux, il est donc important de les calculer.

Au cours des cinq dernières années, les primes ont augmenté de 22 %, ce qui est également cohérent avec une croissance des salaires de 27 % et une inflation de 21 %, selon l’enquête.

« Si nous entrions dans un récession, alors les augmentations de coûts seront encore plus contraignantes », a ajouté Claxton. Cependant, il ne voit pas cela trop stresser les entreprises pour le moment, car « en ce moment, nous avons un taux d’emploi relativement élevé ».

Comment les coûts des soins de santé affectent-ils différentes entreprises ?

Environ 153 millions d’Américains dépendent d’une couverture parrainée par l’employeur, mais les hausses les plus notables du coût des primes concernent les employés à faible salaire.

Les travailleurs des petites entreprises (entreprises de moins de 200 employés) subissent le poids de la hausse des coûts des soins de santé, car de nombreuses entreprises ne peuvent pas se permettre de proposer une assurance maladie compétitive par rapport aux grandes entreprises.

L’une des principales raisons est que les grandes entreprises peuvent se permettre de s’autofinancer, ce qui signifie qu’elles paient les services de santé de leurs travailleurs directement sur leurs propres fonds plutôt qu’en souscrivant une assurance maladie.

Selon l’enquête, 83 % des travailleurs couverts sont inscrits à des régimes autofinancés. Seulement 18 % des travailleurs des petites entreprises bénéficient de régimes autofinancés.

Mais quelle que soit leur taille, plus de la moitié des employeurs interrogés expriment des inquiétudes modérées quant au financement de leurs prestations de santé.

« Les employeurs ont du mal à recruter des travailleurs à bas salaire, et ils ne peuvent donc pas leur offrir des avantages sociaux qu’ils ne peuvent pas se permettre », a déclaré Claxton.

Les médicaments amaigrissants pourraient augmenter leurs primes dans un avenir proche

Les assureurs prennent l’épidémie d’obésité au sérieux lorsqu’il s’agit de couverture santé, surtout quand 41,9 % des adultes aux États-Unis sont considérés comme obèses en 2020, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

L’approvisionnement d’un mois en médicament amaigrissant Ozempic peut coûter 915 dollars américains. Photo : MÉGAN JELINGER ( Reuters )

Coûts de l’obésité aux États-Unis, environ 173 milliards de dollars par an (en dollars de 2019) et le revenu annuel des adultes obèses les frais médicaux sont, en moyenne, 1 861 $ de plus que les adultes ayant un poids santé, selon le CDC.

Cependant, à près de 1 000 $ pour un mois d’approvisionnement, une utilisation accrue des médicaments antidiabétiques et amaigrissants Ozempic et Wegovy augmenterait inévitablement les primes de santé. Actuellement, 46 % des grands employeurs couvrent les médicaments amaigrissants, tandis que 18 % des employeurs l’envisagent, selon une étude. Enquête Mercer.

« L’obésité représente un gros problème compte tenu des coûts actuels, mais d’un autre côté, ces médicaments ne semblent pas être des choses que vous utilisez pendant un certain temps et ils entraînent de nombreux effets secondaires. De nombreux employeurs paient pour les diabétiques, mais pas pour les autres », a déclaré Claxton.

Il a suggéré que les employeurs pourraient ajouter des restrictions à la couverture, comme exiger une preuve de régime avant la couverture ou des critères comme exiger qu’un employé souffre d’un certain type de diabète ou de poids.

Tout bien considéré, avant que leurs prix ne se modèrent, les médicaments amaigrissants ajouteront un choc aux primes lorsque davantage d’employeurs incluez-les dans leurs avantages, a déclaré Claxton.