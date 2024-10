Le fard à joues Rare Beauty de Selena Gomez est-il « pétrifiant » ?

Un influenceur culinaire populaire fait face à des critiques sur TikTok après avoir appelé par erreur la marque Rare Beauty de Selena Gomez.

La créatrice de TikTok Ashley Smith (@ash_loves_condiments), une créatrice populaire avec plus de 1,3 million de followers, est récemment devenue virale après avoir remis en question la qualité de son surligneur Rare Beauty.

Dans son clip, qui a recueilli plus de 3,3 millions de vues, elle s’est directement adressée à Selena Gomez.

« Hé, cette vidéo est pour Selena Gomez », dit Smith en brandissant le compact. « Madame, que s’est-il passé ici? »

Elle explique qu’elle a acheté le surligneur il y a six mois et qu’elle l’a adoré, mais qu’elle est maintenant confrontée à un problème.

En brandissant le récipient du surligneur, Smith l’enfonce avec un outil métallique en disant : « Que s’est-il passé ? Regardez ça. C’est dur comme de la pierre.

Cependant, la réalité est que la casserole est tout simplement vide. Il ne reste plus aucun produit. Ce qu’elle gratte, c’est le fond du récipient, appelé « godet », mais Smith ne semble pas s’en rendre compte.

Elle continue d’expliquer sa situation en disant : « Je suis allée l’utiliser il y a quelques jours et je me demandais pourquoi j’ai l’impression que ce n’est plus vraiment puissant ? »

Smith dit ensuite qu’elle a tenté de gratter ce qui restait du surligneur, en supposant qu’un film s’était développé par-dessus. Cependant, alors qu’elle y enfonçait un couteau, elle réalisa qu’il était « pétrifié ».

« Je suis tellement confuse et je veux récupérer mes 40 $ », conclut-elle, « Résolvez le problème, ramenez-le peut-être au laboratoire. »

Le TikToker fait rapidement machine arrière

Moins de 24 heures après avoir publié la vidéo, Smith a répondu aux critiques en cousant un agrafe des influenceurs beauté TikTok @theLipstickLesbiennes.

Dans leur vidéo, ils ont expliqué que la base du surligneur spécifique Rare Beauty s’appelle un « godet », une partie commune de l’emballage du maquillage qui contient le produit et lui permet de sécher correctement.

Assise dans sa voiture, Smith a admis : « Je ne savais pas, les gars », tout en répondant aux commentaires durs qu’elle a reçus. « Vous êtes tous si méchants dans les commentaires », a-t-elle déclaré.

Elle a ensuite clarifié son orientation habituelle en matière de contenu : « Regardez ma page. Je fais de la nourriture… je ne me maquille pas… j’achète pas cher [expletive] de Walmart.

Finalement, elle s’est excusée directement auprès de Selena Gomez : « Mademoiselle Selena, j’adore votre produit, alors je m’excuse. Je n’ai littéralement jamais vu quelque chose de pareil auparavant.

Smith a également partagé une capture d’écran de sa conversation avec Rare Beauty, où la marque lui a proposé un réapprovisionnement, en écrivant : « Salut Ash ! Nous avons vu à quel point vous aimez le surligneur Positive Light Silky Touch et nous serions ravis de vous envoyer un réapprovisionnement ! »

Les téléspectateurs ont farouchement défendu le produit

Dans les commentaires de la vidéo originale, les utilisateurs critiquaient impitoyablement Smith pour son erreur.

« Vous essayez d’obtenir des cadeaux ou quelque chose comme ça? » » a demandé un utilisateur. « C’est littéralement vide. »

« C’est le carreau de terre cuite sur lequel il est cuit, partage un autre. « C’est à peu près terminé. »

« Je vais te tenir la main quand je te dis ça… » a plaisanté un troisième.

