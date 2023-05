Le « farceur » de TikTok Mizzy arrêté pour « violation d’ordre » deux jours seulement après avoir comparu devant le tribunal

Le « farceur » de TIKTOK, Mizzy, a été arrêté pour « violation d’un ordre » deux jours seulement après avoir comparu devant le tribunal.

Bacari-Bronze O’Garro, 18 ans, de Hackney dans l’est de Londres, a reçu une ordonnance de comportement criminel et une amende de centaines de livres mercredi après être entré dans une maison dans le cadre d’une « farce » TikTok.

Mizzy s’est filmé entrant dans une maison familiale Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

La juge Charlotte Crangle a déclaré à l’adolescent nuisible qu’il ne devait pas publier directement ou indirectement de vidéos sur les réseaux sociaux sans le consentement documenté des personnes présentées dans le contenu.

O’Garro, qui s’appelle Mizzy, ne doit pas non plus pénétrer dans une propriété privée et ne doit pas fréquenter le Westfield Centre à Stratford, dans l’est de Londres.

Crangle a également ordonné à O’Garro de payer une amende de 200 £, ainsi qu’une suramende compensatoire de 80 £ et des frais de 85 £ – totalisant 365 £.

Mais Mizzy a maintenant été arrêté deux jours seulement après avoir admis un chef de non-respect d’un avis de protection communautaire publié le 11 mai 2022.

Dans une vidéo publiée sur Twitter vendredi, O’Gorro a été vu en train d’être arrêté par un policier en civil qui fait référence à deux vidéos publiées sur les réseaux sociaux mercredi et jeudi.

La police métropolitaine a confirmé qu’une arrestation avait été effectuée vendredi.

Un porte-parole de la force a déclaré: « Le vendredi 26 mai, des agents ont arrêté un homme de 18 ans soupçonné d’avoir enfreint une ordonnance de comportement criminel.

« Il a été placé en garde à vue. Des enquêtes sont en cours. »

S’exprimant sur Piers Morgan Uncensored sur TalkTV, l’adolescent a déclaré: « Je n’appellerais pas cela terroriser, j’appellerais plutôt cela s’amuser.

« Mais laissez-moi régler ça d’abord, je m’excuse. Vous voyez cette situation qui a explosé sur Internet, comme entrer dans des maisons au hasard, le lendemain, je me suis excusé parce que je me sentais mal. »

Varinder Hayre, poursuivant, a déclaré mercredi au Thames Magistrates ‘Court qu’O’Garro avait enfreint l’avis de protection de la communauté en entrant dans une maison le 15 mai de cette année.

Elle a déclaré: « On a découvert qu’il avait filmé tout l’incident pour une tendance TikTok consistant à entrer dans des maisons au hasard.

« Il a causé beaucoup de détresse à la famille. On peut voir les visages du couple et de leurs deux jeunes enfants. »

Lee Sergent, en guise d’atténuation, a déclaré que O’Garro s’était excusé auprès de la famille.

Il a déclaré que son client avait créé du contenu légitime sur les réseaux sociaux, notamment en jouant à des jeux et en discutant de théories du complot.