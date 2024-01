Le fantôme de Trump traque Davos – POLITICO

DAVOS, Suisse — Les dirigeants du monde réunis cette semaine dans les Alpes suisses craignent que Donald Trump ne se montre encore plus anti-mondialiste s’il revient à la présidence des États-Unis.

Et ils ont de bonnes raisons de se méfier.

Si les sondages s’avèrent corrects, le favori pour l’investiture républicaine devrait être couronné vainqueur du caucus de l’Iowa – la première étape du processus des primaires présidentielles américaines – lundi soir. Pendant ce temps, de l’autre côté de l’Atlantique, à Davos, les puissants se rassemblent autour de canapés et de boissons pour l’événement d’ouverture du Forum économique mondial de cette année.

Même si Trump ne sera pas présent à Davos, le spectre d’un retour du brandon populiste devrait envahir les couloirs et planer sur les discussions en coulisses lors du rassemblement annuel des entreprises et des hommes politiques.

La perspective de Trump 2.0 a effrayé de nombreux membres de la communauté internationale.

“Si nous devons tirer des leçons de l’histoire, en regardant la façon dont il a dirigé les quatre premières années de son mandat, c’est clairement une menace”, a déclaré Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne et habituée de Davos, dans une interview inhabituellement franche. à la télévision française jeudi dernier.

« Il suffit de regarder les tarifs douaniers, l’engagement envers l’OTAN, la lutte contre le changement climatique. Dans ces trois seuls domaines, par le passé, les intérêts américains n’ont pas été alignés sur ceux de l’Europe », a-t-elle ajouté.

Selon les proches de Trump, l’Europe a raison d’avoir peur.

Un ancien haut responsable de l’administration Trump, qui a requis l’anonymat car il n’est pas autorisé à s’exprimer publiquement, a déclaré que l’équipe de Davos avait raison de dire que la politique de Trump dans un second mandat entraverait leur travail.

Le sénateur JD Vance, républicain de l’Ohio, auteur et capital-risqueur, a également souligné ce point de vue. L’élite mondiale « devrait avoir peur de lui », a-t-il déclaré dans une interview accordée à POLITICO. “Si Trump représente quelque chose, je pense que c’est le rejet de leur idéologie, des avantages matériels qui en découlent.”

En colère contre la machine mondiale

Trump entretient une relation complexe avec Davos.

L’homme d’affaires milliardaire, propriétaire d’avions privés, partageait autrefois des points communs avec la société de Davos, particulièrement au début de sa carrière, lorsqu’il côtoyait régulièrement de riches financiers, exploitant le lien entre la politique et l’argent.

Le président américain Donald Trump s’entretient avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à Davos, le 21 janvier 2020 | Jim Watson/AFP via Getty Images

Mais alors que la renommée politique l’attirait, il chercha à se positionner contre l’élite.

Trump a évité le jamboree mondial à l’approche de son élection en 2016, alors qu’il faisait campagne en tant que candidat altermondialiste, promettant de démolir les normes du libre-échange pour se concentrer sur les besoins du travailleur américain.

Pourtant, il s’est présenté en 2018, un an après le début de son mandat de président, devenant ainsi le premier président américain en exercice depuis 18 ans à assister au Forum économique mondial annuel. Et il était de retour en 2020.

En 2018, son le message était un message de perturbationalors qu’il a introduit sa marque de protectionnisme « America First » au cœur du foyer spirituel de la mondialisation.

Bien que Davos, comme d’autres forums internationaux comme le G7 et le G20, soit traditionnellement un espace de diplomatie, pour Trump, ces réunions sont devenues un face-à-face avec ses alliés au cours duquel il a menacé de conséquences s’il défiait la volonté américaine.

Le commissaire européen Thierry Breton – un haut responsable de l’organe exécutif de l’UE, responsable d’un vaste mandat allant de la réglementation technologique à la politique industrielle – a révélé la semaine dernière qu’à Davos en 2020, Trump avait averti en privé que les États-Unis ne viendraient pas en aide à l’UE si elle le faisait. attaqué militairement.

« Vous devez comprendre que si l’Europe est attaquée, nous ne viendrons jamais pour vous aider et vous soutenir », a rappelé le commissaire français Trump en disant à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Le président américain a également explicitement menacé de quitter l’OTAN, fondement de l’alliance transatlantique depuis des décennies.

“Au fait, l’OTAN est morte, et nous partirons, nous quitterons l’OTAN”, a également déclaré Trump, selon Breton, ajoutant : “Et au fait, vous me devez 400 milliards de dollars, parce que vous n’avez pas payé, vous Allemands, qu’est-ce qu’il fallait payer pour la défense.»

La table ronde entre Trump et de hauts membres de la Commission européenne, dont von der Leyen, a eu lieu quelques semaines seulement après le début de son mandat de cinq ans à la tête du pouvoir exécutif de l’UE. Le ton de Trump a choqué le nouveau président de la Commission, a déclaré à POLITICO un autre responsable présent dans la salle.

Cette confrontation à Davos a donné le ton à ce qui allait être une relation tendue entre Washington et Bruxelles pour les années restantes de la présidence Trump.

Se préparer à un monde Trump

Alors que certains des décideurs les plus influents du monde – depuis des hommes politiques comme le président français Emmanuel Macron et le chinois Li Qiang, jusqu’aux banquiers centraux et aux gros bonnets du monde des affaires comme Jamie Dimon de JP Morgan Chase et Larry Fink de BlackRock – se réunissent pour faire des affaires et discuter de stratégie dans ce contexte. Cette semaine, les élections américaines de novembre pèsent lourdement sur les relations internationales.

Majda Ruge, du Conseil européen des relations étrangères, a déclaré : « Il ne s’agit pas seulement de ce que la présidence Trump signifiera pour la politique étrangère et le commerce. » Une refonte de l’État administratif « risquerait de transformer l’Amérique en une démocratie antilibérale – qui pourrait redéfinir sa relation avec le monde ».

En particulier, le manque d’engagement de Trump envers l’OTAN tire la sonnette d’alarme à un moment crucial de la guerre en Ukraine. Trump, qui a déclaré qu’il résoudrait la guerre en Ukraine « dans les 24 heures », va probablement réduire ou réduire considérablement l’aide militaire à l’Ukraine. Les républicains du Congrès se montrent déjà réticents à continuer de financer l’effort de guerre de Kiev.

Pendant ce temps, certains pensent que le président russe Vladimir Poutine joue le jeu sur le long terme, en pariant sur le retour de Trump en novembre. Selon le président tchèque Petr Pavel, Poutine a exclu toute discussion de paix jusqu’à ce que le résultat des élections américaines soit connu.

“Il a clairement fait savoir que pour lui, le partenaire pour d’éventuelles négociations n’est autre que les Etats-Unis”, a-t-il déclaré. dans un récent interview dans la presse tchèqueavertissant que Poutine pourrait tenter de négocier directement avec Trump s’il gagne, « indépendamment de ce que pensent l’Ukraine ou le reste de l’Europe ».

Et tandis que de nombreux alliés traditionnels des États-Unis partagent leurs craintes quant au retour de Trump, d’autres pays attendent joyeusement leur heure.

« Les pays avec des dirigeants plus autoritaires – par exemple Viktor Orbán, Vladimir Poutine ou les pays du Golfe – ne verseront pas trop de larmes s’il revient », a déclaré Majda Ruge.

Trump a son lot de partisans à Davos cette semaine. Son gendre et ancien collaborateur de la Maison Blanche, Jared Kushner, sera présent. D’autres anciens membres de l’administration Trump figurent également sur la liste des invités, notamment Gary Cohn, ancien chef du Conseil économique national et cadre de Goldman Sachs, et Anthony Scaramucci de SkyBridge.

Il existe également une forte représentation des pays du Golfe, notamment de l’Arabie saoudite et du Qatar, avec lesquels Trump et sa famille ont développé des liens pendant – et après – sa présidence.

Une présidence Trump n’aura peut-être pas tout à fait l’impact que beaucoup craignent à Davos. L’ancien haut responsable de l’administration Trump a noté que l’offre de Trump en matière de politique commerciale, par exemple, se déroulerait probablement de la même manière que si le président Joe Biden remportait un second mandat.

Certains signes montrent également que le monde des affaires américain est déjà en train de faire la paix avec l’idée que Trump soit à nouveau aux commandes.

Un ancien responsable du Trésor de Trump, qui a également gardé l’anonymat car il n’est pas autorisé à s’exprimer publiquement, a déclaré que l’ancien président n’était clairement pas le choix préféré des personnes présentes à Davos. Mais le monde des affaires américain « est de plus en plus à l’aise avec l’idée que Trump pourrait revenir – et cela pourrait ne pas être aussi mauvais qu’on l’imaginait ».

De nombreux dirigeants d’entreprises ne sont « pas vraiment ravis de la façon dont se déroule la politique gouvernementale » sous Biden, a-t-il déclaré. Même s’ils se souviennent des tweets et des gaffes de l’administration Trump et des parties du programme politique atypiques pour une administration républicaine, ils ont apprécié les résultats politiques.

“Mais dans l’ensemble, ils se souviennent des 80 pour cent qui ont été exécutés en grande partie à la manière républicaine dominante, et ils croient en quelque sorte que cela se reproduira”, a-t-il ajouté.

Jasper Goodman a contribué au reportage.