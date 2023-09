Le Fanshawe College s’apprête à lancer un programme de technologie des véhicules verts en 2024

Londres



L’industrie des véhicules électriques évolue de façon spectaculaire et très rapide, déclare le doyen de Fanshawe

Publié: il y a 2 heures

Le programme Green Vehicle Technology de Fanshawe, dont le lancement est prévu en septembre 2024, sera hébergé au Centre for Applied Transportation Technologies de l’école, sur Oxford Street, à London, en Ontario. (Soumis par le Collège Fanshawe)

Le secteur des transports est depuis longtemps un élément essentiel de l’économie du sud-ouest de l’Ontario, et il devrait croître – et devenir plus vert – alors qu’une nouvelle usine de batteries pour véhicules électriques s’apprête à s’installer à St. Thomas, créant ainsi des milliers d’emplois dans la région.

La transition vers une industrie automobile plus verte a conduit le Collège Fanshawe à lancer un nouveau programme visant à former des étudiants pour ce secteur en pleine croissance. Le programme de deux ans s’appelle Green Vehicle Technology Program et devrait être lancé à l’automne 2024.

Colin Butler de CBC s’est entretenu avec Steve Patterson, doyen de la faculté des sciences, des métiers et de la technologie du Fanshawe College, pour en savoir plus.



Ce qui suit a été modifié pour plus de longueur et de clarté :

CB : Qu’est-ce qui a poussé Fanshawe à préparer et à lancer ce programme ?

SP : Le marché EVT (technologie des véhicules électriques) à l’heure actuelle, avec toutes les incitations gouvernementales et les mouvements de l’industrie et certaines conversations sociopolitiques sur qui décide ce que les Canadiens achètent et conduisent et à quel prix. Comment pouvons-nous suivre le rythme de l’économie et de tous nos malheurs sur le plan environnemental ? Il est temps pour Fanshawe de s’impliquer dans l’industrie EVT en délivrant un diplôme à l’automne 2024, ce dont nous sommes très enthousiastes.

Des étudiants internationaux et nationaux viendront ici pour en apprendre davantage sur la sécurité, la propriété, la réparation, les principes fondamentaux de l’électricité, les systèmes électriques, la maintenance, les technologies des batteries et de l’hydrogène. Ce sera une expérience pratique et théorique incroyable et nous sommes impatients. à cela.

CB : Selon vous, quels seront les besoins futurs de l’industrie du transport dans le sud-ouest de l’Ontario alors que nous effectuons la transition vers des véhicules électriques ou alimentés à l’hydrogène ?

SP : En 2023, McKinsey & Company prévoyait une multiplication par six entre 2021 et 2030, passant de 6,5 millions de dollars à 40 millions de dollars d’unités vendues dans le monde pour l’EVT. Cela correspond à l’objectif du ministère de l’Environnement et du Changement climatique visant à ce qu’un cinquième de tous les véhicules vendus d’ici 2026 soient neutres en carbone et 100 % d’ici 2035. Avec ces objectifs agressifs, l’industrie évolue de façon spectaculaire et très rapide.

Plus récemment, nous avons mis en place une formidable approche de partenariat avec l’Association des industries automobiles du Canada et d’autres collèges de la province, notamment le St. Lawrence College et le Conestoga College. Grâce à un excellent fonds de développement des compétences du ministère du Travail, de la Formation des immigrants et du Développement des compétences, nous effectuons exactement le genre de gestion du changement qui est nécessaire. Il s’agit en réalité de développer les agents de l’industrie, de moderniser les programmes de formation, de remédier à la pénurie de main-d’œuvre et d’offrir une formation gratuite et appropriée aux employeurs et aux participants de l’industrie automobile, qui représente un secteur automobile de 37,8 milliards de dollars au Canada.

Nous essayons de placer la pointe de la lance dans le programme d’études et dans les collèges qui, en fin de compte, soutiennent nos communautés.

CB : Pour quels types de métiers les préparez-vous ?

SP : Nous avons des programmes qui seront impliqués dans la science des matériaux pour pouvoir fabriquer, assembler et entretenir les systèmes électriques, qui sont finalement des batteries et parfois des systèmes à hydrogène. Ensuite, nous avons des techniciens qui répareront en fin de compte les EVT au niveau local, tout comme vous le faites aujourd’hui avec votre atelier automobile. Nous proposons une gamme de programmes pour répondre à l’éventail de ce qui est impliqué dans la communauté EVT.

CB : Quelle est l’ampleur attendue de ce programme ?

SP : Je pense qu’avec le temps, ça va devenir assez important. Nous avons de nombreux programmes différents qui créent réellement une suite de services autour de la formation pour l’industrie EVT. Je suppose qu’au Fanshawe College seulement, nous verrons plusieurs centaines d’étudiants dans ce portefeuille d’ici deux à trois ans.

CB : Quel rôle voyez-vous jouer le Collège Fanshawe dans la croissance de ce secteur?

SP : Je pense que nous sommes vraiment bien situés pour la fabrication automobile et la fourniture de pièces détachées. Je pense que vous verrez bientôt beaucoup de bonnes nouvelles venant de la région alors que le gouvernement et la province soutiennent tous deux ce qui est probablement l’un des (marchés) les plus proches des États-Unis et une destination pour les étudiants internationaux et les partenaires internationaux de la région.