Le fanfaron de ce chien vous fera sourire

Dès que vous ramenez votre animal de compagnie à la maison, il fait partie de votre famille. Qu’il s’agisse de le laisser dormir dans votre lit, de le réprimander pour ses méfaits ou de le promener régulièrement, la vie de votre animal s’entremêle avec la vôtre. Après un certain temps, vous ne pouvez même pas imaginer une vie sans eux. Nous voyons souvent des propriétaires emmener leurs chiens faire une balade en voiture. Et nos adorables compagnons semblent tout simplement adorer ! Une telle vidéo d’un chien appréciant son trajet en voiture a fait le tour d’Internet, notamment en raison de la réaction spontanée de l’animal.

La vidéo désormais virale a été téléchargée sur Twitter par un compte nommé Buitengebieden. Le compte géré par un résident des Pays-Bas nommé Sanders partage souvent des vidéos d’animaux amusantes sur la plateforme de micro-blogging, entraînant les internautes dans une fête du rire.

Le court clip s’ouvre sur un chien de compagnie, appartenant à la race Akita, assis presque comme une personne à l’intérieur du siège passager d’une voiture. Il sort sa tête pelucheuse et pleine de fourrure et place une patte sur le rebord de la fenêtre, regardant la rue avec des yeux curieux. La fanfaronnade du chien a accroché les passants, alors qu’ils regardaient le propriétaire avec leur animal de compagnie avec admiration et amusement. La vidéo se termine avec le véhicule qui s’éloigne alors que l’adorable boule de fourrure retient l’attention des téléspectateurs avec ses vibrations de boss à la volée.

“Quoi de neuf frère?” lit la légende. Regardez la vidéo ici:

Quoi de neuf frère? 😎 pic.twitter.com/ArnDBFabFM — Buitengebieden (@buitengebieden) 24 octobre 2022

Si le visuel vous a fait sourire, les commentaires rendront ce sourire encore plus grand. Au moment où la vidéo a fait surface sur les réseaux sociaux, les amoureux des animaux n’ont pas pu contenir leur excitation. Ils ont affiché leur joie en partageant d’autres vidéos et images de chiens dans la section des commentaires.

“Je ne serais pas surpris qu’il tienne une canette de bière avec l’autre patte”, s’est exclamé un utilisateur. “Il a fait ma journée”, a écrit un autre.

Ne serait pas surpris s’il tenait une canette de bière avec l’autre patte. — Werner aus Wuppertal (@RolfAus) 24 octobre 2022

🤣 A fait ma journée — ~ *Ray Of Light* ~ *Valérie* ~ *Top Doge* (@chirpydove) 24 octobre 2022

Jusqu’à présent, la vidéo a recueilli plus de 645,6k vues et reçu plus de 23,9k likes sur Twitter. Cette vidéo a-t-elle également égayé votre humeur ?

