Le fandom de Beyoncé et Taylor Swift est désormais une vocation professionnelle – en quelque sorte – pour une société de presse américaine

Cette semaine, la plus grande chaîne de journaux des États-Unis a publié sur son site deux offres d’emploi inhabituelles : une journaliste de Taylor Swift et une journaliste de Beyoncé Knowles-Carter.

Gannett, qui possède plus de 200 quotidiens, emploiera ces nouvelles recrues via USA Today et The Tennessean, le journal de l’entreprise basé à Nashville.

La description de poste pour le poste axé sur Swift annoncée mardi indique que la société recherche « un écrivain, photographe et professionnel des médias sociaux énergique qui peut étancher une soif indéniable pour tout ce qui concerne Taylor Swift avec un flux constant de contenu sur plusieurs plates-formes ».

« En voyant à la fois les faits et la fureur, le journaliste de Taylor Swift identifiera pourquoi l’influence de la pop star ne fait que s’étendre, ce que représente sa base de fans dans la culture pop et l’effet qu’elle a dans le monde de la musique et des affaires », indique le site Internet de la société.

Gannett recherche également un journaliste « capable d’étancher une soif indéniable de tout ce qui concerne Taylor Swift avec un flux constant de contenu sur plusieurs plates-formes ». Le chanteur est montré ci-dessus lors d’une étape à Los Angeles du « The Eras Tour » le mois dernier. (Chris Pizzello/Invision/Associated Press)

Gannett a annoncé mercredi qu’il embaucherait également un journaliste dédié à la couverture de Beyoncé.

La société affirme rechercher un écrivain « capable d’adopter une approche textuelle et vidéo, capable de capturer l’effet de Beyoncé Knowles-Carter non seulement sur les nombreuses industries dans lesquelles elle opère, mais également sur la société ».

Critique après les coupes

Les critiques en ligne concernant ces nouveaux postes sont en partie dues aux licenciements massifs chez Gannett, où les effectifs ont diminué de 47 pour cent au cours des trois dernières années en raison des licenciements et de l’attrition, selon la NewsGuild.

Dans certains journaux, le syndicat a déclaré que les effectifs avaient chuté jusqu’à 90 pour cent. Rien que l’année dernière, Gannett a supprimé environ 6 pour cent de sa division médias américaine qui compte environ 3 440 personnes.

Certains journalistes ont critiqué les listes pour avoir présenté le comportement des super-fans comme un travail de journalisme à plein temps, d’autant plus que les opportunités d’emploi diminuent et que les journalistes musicaux reçoivent de bas salaires. À cela s’ajoutent les crises existentielles du métier, qui dépendent du streaming musical, des algorithmes et des clics.

Les deux postes de Gannett nécessitent cinq années d’expérience en journalisme dans une salle de rédaction axée sur le numérique et la capacité de voyager à l’international. Les taux horaires pour ces rôles varient entre 21,63 $ US et 50,87 $ US.

Omise’eke Tinsley, universitaire et auteur de Beyoncé en formation : remixer le féminisme noirdit que ce type de rôle laisse la place à des histoires plus positives sur les femmes noires.

La tournée mondiale Renaissance de Beyoncé a des fans qui voyagent à travers le pays et suivent le code vestimentaire argenté pour y participer. Ici, Jessica, Cooper et Sydney de Houston, au Texas, sont photographiés habillés en costume avant l’arrêt de Beyoncé à Vancouver lundi. (Ben Nelms/CBC)

Mais aussi, ajoute-t-elle, l’existence des deux emplois reflète directement la puissance économique de Beyoncé et Swift. « S’il n’y avait pas cet élément, il n’y aurait pas de journaliste pour Beyoncé », a déclaré Tinsley.

Il n’est pas rare que les journalistes s’intéressent à une personnalité spécifique, notamment en politique – comme en témoigne Amy Chozick, que le New York Times a embauchée en 2013 pour couvrir exclusivement Hilary Clinton. Mais la plupart des journalistes du divertissement sont chargés de couvrir un large éventail de talents, même s’ils sont des experts en la matière sur un artiste spécifique.

Ce fut le cas de la journaliste du Los Angeles Times, Suzy Exposito, qui se qualifiait de journaliste « non officielle » du populaire reggaetonero Bad Bunny parce qu’elle passait un temps disproportionné dans un emploi précédent à le couvrir par rapport à d’autres priorités.

« Sa production quasi hebdomadaire est devenue vraiment écrasante, et cela a détourné l’attention de nombreux autres artistes qui réalisaient également un travail fascinant », a déclaré Exposito. « Il est si prolifique que je pense que j’ai littéralement manqué de nouveaux mots pour le décrire à un moment donné. Il pourrait aussi utiliser son propre journaliste. »

« Un jeu de chiffres »

Elle a déclaré qu’un défi majeur pour les journalistes du divertissement est le grand volume de sorties d’artistes pop. « Le business de la musique est un jeu de chiffres », a déclaré Exposito. « Les disques à succès se transforment en éditions de luxe et en tournées mondiales à guichets fermés, et il peut être vertigineux pour un journaliste musical généraliste de suivre le rythme alors que le marché est inondé de sorties plus nombreuses que jamais. »

Alors, les emplois spécifiques aux artistes sont-ils l’avenir du journalisme musical ?

« C’est un peu étrange, mais Taylor Swift Inc., je suppose que vous l’appelleriez, est actuellement un moteur économique important », a déclaré Eric Grode, directeur du programme de journalisme et de communication artistique Goldring à l’Université de Syracuse. « Taylor Swift fait beaucoup de choses dignes d’intérêt au-delà de la simple vente de billets de concert, donc un journaliste aurait beaucoup de bon matériel avec lequel travailler. »

REGARDER | Pourquoi de plus en plus de musiciens planifient des tournées de concerts comportant plusieurs soirées : Les musiciens adoptent des mini-résidences lors de méga tournées Après la pandémie, de plus en plus de musiciens planifient des tournées de concerts comprenant plusieurs soirées dans un seul lieu au lieu d’une tournée de grande envergure. Certains disent que l’approche est plus facile pour l’artiste et permet de réaliser des économies, mais ce n’est pas la même chose que de rencontrer des fans là où ils vivent.

Si un journaliste prend son travail au sérieux et fournit plus qu’une couverture de concerts à couper le souffle, son expertise établie pourrait être précieuse pour une agence de presse, a déclaré Grode. Pourtant, rares sont les musiciens qui ont une portée culturelle aussi large.

Certains journalistes ont souligné que si l’embauche de ces artistes extrêmement populaires reflète leur influence sur la culture pop, cela revient à ne pas investir dans le journalisme local au sein d’une entreprise connue pour ses quotidiens locaux.

« À une époque où tant d’informations sérieuses et de reportages locaux sont supprimés, c’est une décision qui soulève des questions », a déclaré Rick Edmonds, analyste des médias au sein du groupe de réflexion journalistique Poynter Institute, à propos des nouveaux postes.

« Là se pose la question du référencement – ​​qui est essentiel pour attirer du trafic vers les sites de médias numériques – et le fait que les gens sont plus susceptibles de cliquer sur des articles sur Taylor ou Beyoncé en fait un facteur de motivation assez évident pour leur désigner des journalistes battus. » » dit Exposito.

« Les médias numériques sont désormais en concurrence avec les comptes de fans sur les réseaux sociaux, non pas en termes d’exactitude, mais lorsqu’il s’agit d’être la première source à rendre compte de l’évolution des pop stars. »

Les meilleurs artistes attirent l’attention et le travail de journalistes experts, ce qui conduit à ce que la critique Soraya Roberts a appelé une « culture de l’identité » – encore un autre obstacle à la couverture des arts locaux.

Tinsley estime que les publications sur les réseaux sociaux critiquant l’orientation de ces nouveaux rôles peuvent refléter une culture de sexisme.

« Ajouter au panthéon ce qui compte pour les personnalités et les représentants a le potentiel de faire quelque chose d’important », a-t-elle déclaré. « Je crois que certains des licenciements (de ces rôles) sont liés à ce que nous valorisons et n’apprécions pas en tant que société – et je pense qu’il y a une misogynie implicite là-dedans. »

Les représentants de Swift et de Beyoncé n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.