Le fanboyisme Android toxique doit mourir

« En tant que fan de Samsung » ou « En tant que fan de Google », qui sont ensuite généralement suivis de conneries très biaisées, sont des expressions que je vois souvent sur les blogs Android, les commentaires YouTube et divers sites liés à la technologie. Au cas où quelqu’un aurait besoin de le rappeler, un parfait inconnu sur Internet ne se souciera pas du fabricant Android auquel vous êtes affilié. Croyez-moi, ils vous mépriseront de toute façon.

En prenant un grand recul, je ne sais pas exactement pourquoi les gens ressentent autant de passion et de loyauté envers un OEM Android particulier. Nous parlons d’un dévouement suffisant envers un fabricant de téléphones pour qu’il ait de longs arguments en ligne pour, je suppose dans son esprit, défendre son honneur. C’est un comportement malsain.

Afin de ne pas être un hypocrite complet, j’avoue être une petite partie de la bataille beaucoup plus importante entre les fans d’Apple et d’Android lorsque Droid Life bloguait en direct les keynotes d’Apple, mais je promets que c’était seulement dans un effort pour être drôle. J’utilise des produits Apple dans ma vie et, pour la plupart, ils sont excellents. Chacun de ces liveblogs a été réalisé à partir d’un ordinateur Mac. Cet article s’adresse davantage à Android contre Android crime. Comme les tribus voisines qui partagent les mêmes ressources naturelles, mais pour une raison quelconque, ne prient pas le même dieu et doivent maintenant s’entre-tuer. Cela semble être la vie d’un fanatique toxique d’Android OEM.

Vous ne devez pas allégeance à ces entreprises

La fidélité à la marque ne fonctionne pas pour moi et il y a de bons arguments à faire valoir que le comportement lui-même est anti-consommateur. Pourquoi les gens ressentent-ils des liens si forts avec ces entreprises qu’ils ne connaissent même pas leur existence, à moins qu’elles ne figurent dans un rapport de ventes ? Cela se résume-t-il vraiment au fait que les gens ressentent le besoin de justifier leur achat coûteux ? Je dirais que si vous devez démolir quelque chose ou quelqu’un d’autre pour vous relever et vous sentir satisfait de votre smartphone, il y a là des problèmes plus profonds.

Je le compare aux fandoms d’équipes sportives ou aux marques de voitures. Quand j’étais enfant et que j’entendais les propriétaires de camions Chevrolet se moquer des propriétaires de Ford et vice versa, je n’ai jamais vraiment compris. Je pensais que les deux camions avaient l’air cool et je serais heureux de posséder l’une ou l’autre marque quand je serai grand. De nos jours, cela a encore moins de sens. J’entends parler d’autant de camions Chevrolet qui ont besoin de services d’amis que de Ford, et j’attends toujours de voir ce véhicule comique « Found On Roadside Dead ». Je comprends que c’est drôle, mais en général, c’est tribal et conduit à la toxicité. C’est la même chose pour les propriétaires d’Android.

Ce que je veux dire, c’est que ce sont ces entreprises qui ont besoin de notre argent. Ils devraient se battre pour nous, pas nous pour eux. La beauté d’Android, tout comme celle de l’humanité, réside dans sa diversité. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas nécessairement pour quelqu’un d’autre, mais c’est très bien, car il existe probablement un téléphone d’une autre marque qui lui conviendra. Je n’ai pas besoin de critiquer cette personne ou la marque qu’elle choisit parce qu’elle veut ou a besoin de quelque chose de différent.

Presque tous les OEM Android lancent de très bons téléphones ces jours-ci. Google, Samsung, OnePlus, Sony, Nothing et tous ceux qui existent. Ils ont tous de bons écrans, systèmes de caméras, matériel, spécifications et toutes ces conneries. Ils reçoivent des années de mises à jour logicielles et, pour la plupart, ils sont tous très chers. Nous achetons tous essentiellement exactement la même chose, mais comme le nom d’un fabricant d’équipement d’origine différent y figure, nous nous sentons connectés à cette entreprise et la défendrons contre nos ennemis. Arrête ça.

Soyez ensemble, pas pareil

Apparemment, il y a trop de gens qui n’ont pas lu quelque chose de similaire que j’ai écrit en 2016. La campagne « Soyez ensemble, pas les mêmes » de Google m’a vraiment parlé du besoin des fans d’Android de se rassembler. C’est du moins ainsi que j’ai interprété le message. Si tu as besoin d’un bon sourire aujourd’hui, revoir ce classique.

Ce qui a déclenché cet article, c’est un e-mail récent que j’ai reçu concernant mes critiques sur le Galaxy Z Fold 5 et la Galaxy Watch 6 Classic. Un lecteur a suggéré que, parce que j’avais l’air d’être un fanboy de Pixel, je n’évaluais pas les appareils de manière plus favorable. Je n’accepterai jamais cette idée. Peu importe qui fabrique les téléphones que j’utilise, j’utilise simplement ceux que j’apprécie le plus. Comme je l’ai dit récemment, j’ai utilisé des téléphones Samsung pendant la majeure partie de 2023, mais j’ai très hâte de le changer et d’utiliser le Pixel 8 une fois qu’il arrivera. J’ai la chance de pouvoir changer de téléphone quand je le souhaite, et pour cette raison précise, je n’ai pas besoin d’être un fanboy. Je peux utiliser n’importe quoi, quand je veux. Parce que j’utilise tous ces différents téléphones, j’ai plusieurs perspectives et j’aimerais que d’autres puissent faire de même.

Peut-être comme un défi pour vous-même, si vous pensez que cet article pourrait vous être destiné, envisagez de faire votre prochain achat de téléphone auprès d’une entreprise que vous n’avez pas utilisée auparavant ou depuis longtemps. Si vous êtes dans le train Galaxy, essayez un OnePlus. Si vous utilisez un Pixel, essayez un Nothing Phone. Dans le pire des cas, vous pouvez le retourner après l’avoir essayé au moins pendant 30 jours.

Je vous laisse avec une citation de Catherine Pulsifer. Elle déclare : « Nous sommes tous différents, ce qui est formidable car nous sommes tous uniques. Sans diversité, la vie serait très ennuyeuse. Cela ressemble à la vie d’un utilisateur d’iPhone, amirite ? Je plaisante, bien sûr. Maintenant, faites-vous de nouveaux amis dans la section commentaires ci-dessous.