Le fanatique de James Bond a dépensé 100 000 £ en souvenirs et a vu No Time To Die CINQ fois

Le fanatique de JAMES Bond, Luke Arnold, est tellement obsédé par 007 qu’il a vu le nouveau film cinq fois et admet : « Bond, c’est fondamentalement ma vie.

Luke, 36 ans, a dépensé 100 000 £ pour des événements et des souvenirs qui sont stockés dans des vitrines dans sa chambre.

Il a organisé une poursuite en hors-bord avec des amis sur la Tamise en clin d’œil aux films d’action et une simulation de fusillade dans des téléphériques près de l’O2 Arena de Londres.

Luke, qui vit avec sa mère, a obtenu une licence pour pouvoir porter ses répliques d’armes Bond – et même son numéro de téléphone portable et son adresse e-mail se terminent par 007.

Il est devenu accro quand il a reçu une réplique de la Toyota de 1967, You Only Live Twice.

Il a ensuite regardé une VHS du film Goldeneye de 1995 « tant que la bande s’est cassée ».

Luke, de Shenfield, Essex, a assisté à chaque première depuis Meurs un autre jour en 2002 et dépense « chaque centime » pour son obsession.

Dans sa collection se trouvent trois montres en édition limitée et chaque paire de lunettes de soleil que Daniel Craig a portée lors de ses quatre sorties en tant que 007.

Il a également une affiche de la première de Quantum of Solace signée par les acteurs, des accessoires comprenant des jetons de poker de Casino Royale et la combinaison de combat N. Peal que Craig portait dans No Time To Die.





Et il possède des smokings noirs et blancs Tom Ford portés par Craig et un masque « Noh » porté par le méchant menaçant de Bond Safin joué par Rami Malek dans le dernier film.

L’ancien employé de John Lewis, Luke, estime qu’il a décroché son dernier emploi sur le compte Omega pour Watches of Switzerland en raison de sa vaste connaissance des garde-temps portés par Bond.

Luke, qui a réalisé son propre court métrage sur Bond en 2015, a déclaré: «J’ai dépensé environ 100 000 £ pour tous mes souvenirs combinés à la participation à toutes les premières et conventions.

« Tout le monde sait à quel point j’aime les films. Ma mère adore que je ne sors pas boire et que je ne gaspille pas mon argent.

« Ma chambre est à l’étroit avec quatre armoires remplies de souvenirs mais je m’en fiche – j’aime avoir Bond tout autour de moi. »

Luke a déclaré à propos du gala royal No Time to Die de la semaine dernière : « C’était la meilleure soirée de ma vie. Le film est le meilleur que j’ai vu et Daniel Craig est le meilleur Bond à ce jour.

« Je n’ai pas honte de dire que j’ai pleuré comme un bébé quand le générique est tombé !