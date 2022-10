Le fanatique de Greggs engloutit 21 rouleaux de saucisses dans une offre record du monde – et se fait même tatouer dédié au géant de la boulangerie

Un Britannique amateur de VIANDE a dévoré plus de 20 rouleaux de saucisses Greggs en une demi-heure dans le but de battre le record.

John Dawes, 43 ans, a avalé plus de cinq livres de saucisses et consommé 7 000 calories alors qu’il tentait un nouveau record du monde.

On s’attend à ce que le fanatique de Greggs, John Dawes, 43 ans, se soit frayé un chemin dans le Guinness World Records Crédit : Caters

Le chauffeur-livreur John a avalé plus de cinq livres de saucisses lors de sa tentative de record Crédit : Caters

Les efforts du chauffeur-livreur d’Amazon devraient lui permettre d’établir un nouveau record du monde Guinness, après avoir mangé 21 des pâtisseries fourrées à la viande en seulement 30 minutes.

Le fanatique de Greggs, de Middlesbrough, a célébré son exploit en se faisant tatouer dédié à la chaîne de pâtisserie emblématique.

Assis devant 48 rouleaux de saucisses au début du défi, John s’est frayé un chemin à travers près de la moitié de la pile en route vers l’histoire de la consommation alimentaire.

John a déclaré à Teesside Live: “J’ai toujours aimé les rouleaux de saucisses, après avoir nagé quand j’étais enfant, j’en avais toujours un avec de la sauce tomate et ils me rappellent juste mon enfance.

“Donc, faire un défi de rouleau de saucisse est sur mon radar depuis que j’ai commencé à manger de manière compétitive.

“Je suis un grand fan de Greggs et j’y vais depuis aussi longtemps que je me souvienne, j’ai même commencé à acheter des rouleaux de saucisses et des steaks en vrac parce que j’aimais tellement les manger.

“Le défi est devenu difficile après le numéro 17 quand j’ai commencé à me sentir un peu bourré.

“En fait, j’ai grondé ma bouche sur le premier, ce qui m’a en quelque sorte aidé à traverser le premier lot car la chaleur ne m’a pas affecté par la suite.”

Le créateur d’histoire affamé attend toujours la confirmation officielle de son record, mais il a quand même décidé de se faire tatouer pour montrer “mon amour pour les rouleaux de saucisses Greggs et, espérons-le, mon nouveau record pour manger des rouleaux de saucisses”.