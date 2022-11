Le fan inconditionnel de Shehnaaz Gill du Pakistan tombe en panne après l’avoir rencontrée, dit ‘mujhe meri bachhi mil gayi’

Shehnaaz Gill a une base de fans importante. En plus de son talent, l’actrice est réputée pour sa gentillesse. Lors de la dernière soirée Filmfare Middle East Achievers Night, elle a reçu un prix. Elle a rencontré un fan pakistanais lors de l’événement qui s’est mis à pleurer quand elle l’a vue et s’est exclamé “mujhe meri bachhi mil gayi”.

Shehnaaz l’a prise dans ses bras pour la mettre à l’aise.

En plus de cela, Shehnaaz Gill a rendu hommage à Sidharth Shukla lors de l’événement.

“Main ek bande ko merci bolna chahti hu…merci meri life me aane ke lie aur merpe itna investit kiya ki aaj main yaha tak phuchi hu…c’est pour toi Sidharth Shukla (je veux remercier quelqu’un… .Merci d’être entré dans ma vie. Je suis tout ce qui est aujourd’hui grâce à vous… c’est pour vous Sidharth Shukla”, a déclaré Shehnaaz.

Mercredi, la candidate de Bigg Boss 13, Shehnaaz, s’est rendue sur Instagram et a informé ses fans de son émission en révélant des photos des décors avec son premier invité, qui n’est autre que Rajkummar Rao. Partageant la nouvelle, elle a écrit : “Les rêves deviennent réalité… et aujourd’hui a été un de ces moments où ce que j’ai manifesté s’est réalisé. J’ai toujours voulu travailler avec le très talentueux acteur Rajkumar Rao et aujourd’hui j’ai tourné avec lui en tant que mon invité de ma toute première émission de chat – Desi Vibes avec Shehnaaz Gill. Je suis littéralement sur la lune ! Merci beaucoup d’avoir honoré ma demande @rajkummar_rao, vous savez que vous êtes le meilleur.”

Sur le plan du travail, Shehnaaz fera ses débuts à Bollywood avec Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan de Salman Khan avec Pooja Hegde, Siddharth Nigam et Jassi Gill. On la verra même dans le prochain film comique de Sajid Khan 100% avec John Abraham et Riteish Deshmukh.