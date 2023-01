Le Fan Fest de Premier League de NBC remporte un énorme succès à Orlando, en Floride

Le Premier League Fan Fest de NBC à Orlando, en Floride, a été un énorme succès à tous points de vue. C’était la huitième que le diffuseur organisait aux États-Unis. Et à en juger par les chiffres, c’est peut-être le meilleur à ce jour.

Dans ce qui devient chaque année un incontournable du calendrier du football américain, le Premier League Fan Fest était unique pour plusieurs raisons différentes.

Tout d’abord, le cadre était idéal. La superbe toile de fond d’Universal Studios et d’Islands of Adventures a été ajoutée aux images en direct de l’événement. Il y avait tellement de choses à voir dans presque chaque prise de vue.

Deuxièmement, les chiffres continuent d’impressionner. Selon les dirigeants de NBC Sports avec qui nous avons parlé, vingt mille personnes ont répondu positivement pour assister à l’événement (10 000 chaque jour). Surtout, tout au long du week-end, il y avait beaucoup de zones pour que les fans se répartissent, donc tout le monde n’était pas confiné à un seul espace. Donc, malgré les foules immenses, cela ne semblait pas du tout claustrophobe.

Troisièmement, l’emplacement du festival à Universal CityWalk signifiait que chacun des 30 000 à 40 000 invités entrant dans les deux parcs à thème avais passer devant le Fan Fest. En conséquence, davantage de personnes se sont arrêtées pour regarder ce qui se passait, ce qui a contribué à augmenter le nombre total de personnes atteintes par le Fan Fest.

Premier League Fan Fest de NBC : un événement gigantesque

Organiser un Fan Fest de Premier League n’est pas une tâche facile. Cela prend des mois de planification et intègre également de nombreux départements de NBCUniversal ainsi que de la Premier League et de ses clubs.

« Nous avons commencé à discuter avec [Universal Parks] sur un Fan Fest, [with] pas de dates en tête, en avril [2022]», a déclaré le vice-président principal de l’engagement des consommateurs pour NBC Sports Lyndsay Signor. “Donc, d’avril à mai, nous avons réuni tout le monde pour organiser un Fan Fest [at Universal Studios].”

L’un des aspects uniques du Fan Fest est qu’il est ouvert à tous les clubs de Premier League qui souhaitent avoir une visibilité lors de l’événement.

“La Premier League dit à ses clubs : ‘Si une partie de votre stratégie consiste à développer votre base de fans aux États-Unis, alors c’est l’occasion idéale de le faire'”, a expliqué Kristin Hurst, directrice de l’engagement des consommateurs pour NBC Sports. « Les clubs font des choses différentes. Tout le monde veut faire sa marque avec cette base de fans.

Certains clubs amènent même des animaux sur le plateau.

Cela peut devenir assez compétitif entre les clubs de Premier League pour essayer de se surpasser au Fan Fest.

“Nous adorons cette partie”, a ajouté Signor. « Le but serait que chaque club soit représenté. Évidemment, cela prend des ressources au club, mais en fin de compte, l’objectif est d’avoir tout le monde ici.

À en juger par le nombre de maillots différents portés par les fans de Premier League lors de l’événement, dont beaucoup sont venus de partout aux États-Unis pour y assister, il y avait des fans de tous les clubs de Premier League. Certains fans sont venus d’aussi loin que l’Europe pour être là.

Et il y a même eu quelques célébrités qui se sont mêlées à la foule, y compris le supporter de West Ham United (et acteur de cinéma et de télévision anglais) Ray Winstone.

De nombreux participants étaient là pour soutenir leur club, mais aussi pour voir Rebecca Lowe, The 2 Robbies et Tim Howard en personne.

Où le prochain Fan Fest de Premier League pourrait-il se diriger

“Nous continuons à faire monter les enchères”, a déclaré Signor. «Nous ne nous attendons pas à ce que chacun devienne plus grand en termes de capacité. Cela dépend vraiment du lieu et de la ville. Pour nous, il s’agit de la meilleure expérience Fan Fest, quel que soit le lieu où nous nous trouvons.

“Beaucoup de clubs et de clubs de supporters dans les villes nous lancent constamment. La base de fans d’Atlanta est très optimiste. Beaucoup de gens veulent que nous allions dans le Midwest. Beaucoup de gens veulent que nous revenions.

“Tout est possible. Il suffit de digérer ces deux [recent fan fests in Philadelphia and Orlando]. Mais il y aura certainement un prochain à coup sûr.

C’est de la musique aux oreilles des fans de football à travers les États-Unis.