Le premier mariage Bollywood de l’année a eu lieu dimanche à Alibaug où Varun Dhawan s’est marié avec son amie d’enfance Natasha Dalal. Alors que la salle était bondée de gens, de fans et de journalistes, un homme en particulier s’est révélé être le fan le plus ardent de Dhawan.

Un fan est arrivé de la région de Prabhadevi à Mumbai à Alibaug avec des croquis faits à la main pour l’acteur.

Le fan, qui s’est identifié comme Shubham, est un fan passionné de l’acteur depuis huit ans, rapporte ANI.

Cependant, parmi toute la foule et les affaires du lieu, Shubham n’a pas pu réaliser son rêve.

Le jeune homme a déclaré qu’il n’était pas déçu à cause de cela et qu’il essaierait de le revoir une autre fois.

Varun sort avec Natasha depuis de nombreuses années maintenant. Les deux sont des amoureux d’enfance. Mais l’acteur a toujours gardé sa vie personnelle relativement discrète. Ce n’est que récemment qu’il a commencé à parler de son équation avec Natasha.

Les Dhawans avaient bloqué l’ensemble du complexe face à la plage d’Alibaug et avaient planifié une cérémonie de mariage grandiose mais restreinte. Les fonctions de mariage s’étalant sur trois jours ont commencé à partir du 22 janvier avec les invités suivant le protocole de la bulle bio. La liste des invités comprenait des membres de la famille immédiate du couple ainsi que des amis proches et des collègues de l’industrie.

Il y avait une politique stricte de non-téléphone en place pour toutes les fonctions de mariage. Le mariage a eu lieu à The Mansion House dimanche qui sera suivi d’une réception le 26 janvier.

Il s’agissait du premier mariage Bollywood de l’année. Le couple a fait sa première apparition en tant que couple marié au milieu des lumières clignotantes des paparazzi. Comme d’habitude, ils ont été comblés d’amour et de vœux de la part de l’industrie du cinéma, les célébrités versant leurs bénédictions au couple nouvellement marié. Le premier de ceux-ci était le premier directeur de Varun, Karan Johar, qui l’a lancé dans l’industrie en 2012 avec l’étudiant de l’année.

S’adressant à Instagram, le réalisateur-producteur a partagé les photos du mariage et a écrit une note sincère pour Varun et Natasha. Karan a écrit qu’il était rempli d’une multitude d’émotions et de souvenirs. Il a décrit le parcours de Varun depuis qu’il était son assistant chez My Name is Khan pour finalement faire ses débuts en 2012 en tant que leader. Le réalisateur a également mentionné qu’il avait observé la sincérité déterminée de Varun et à quel point il pouvait être hilarant, même involontairement.

Sur le plan du travail, Varun a été vu pour la dernière fois dans Coolie n ° 1 avec Sara Ali Khan. Le film a été réalisé par David Dhawan. Il tourne actuellement pour Jug Jugg Jeeyo.