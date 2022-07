Le fan de Shehnaaz Gill lui demande “Veux-tu m’épouser?” La réponse de l’actrice de Kabhi Eid Kabhi Diwali gagne Internet

Après son passage réussi dans Bigg Boss 13, Shehnaaz Gill fera bientôt ses grands débuts à Bollywood avec le prochain film de Salman Khan, Kabhi Eid Kabhi Diwali. Elle a déjà fait sensation sur les réseaux sociaux, grâce à sa transformation corporelle épique et à ses superbes séances photo. Elle s’est récemment assise pour une conversation amusante avec le créateur de mode Masaba Gupta et ils se sont posé des questions aux fans sur Masaba Masaba saison 2.

L’une des questions des fans que Masaba a lues pour Shehnaaz était : “Est-ce que Shehnaaz va m’épouser ?” À quoi, Shehnaaz a répondu de manière hilarante en disant qu’ils peuvent envoyer leurs données bio mais les a également avertis qu’il est difficile de la tolérer. Elle a dit qu’on finira par s’ennuyer d’elle puisqu’il faudra l’écouter 24 heures sur 24 et continuer à dire de bonnes choses à son sujet.

“Agar fans puch rahe hain, toh haan thik hai. Bhejo apba bio data. Mujhe jhelna bahut mushkil hai. Je ne suis pas un bon auditeur. Meri 24 ghante taarif karni padegi, kitni der karega. Kyu puch rahe hain ‘épouse-moi’ pakh jaoge. Mere sath mariage wale plans mat karo. 24 ghante meri baate karni padengi aur agar mere baare mein baat nahi karoge toh mein nikal jaungi apne raste.(Si les fans demandent alors d’accord. Envoyez vos données bio. Mais je dois dire, Je suis très difficile à gérer. Je ne suis pas un bon auditeur. Tu dois m’écouter parler pendant 24 heures et tu dois aussi dire de bonnes choses sur moi. Pourquoi me demandes-tu même en mariage ? Tu vas te fatiguer de moi. Vous devrez continuer à m’entendre parler pendant 24 heures et si vous ne parlez pas de moi, je m’en vais) », a déclaré Shehnaaz.

Lorsque Masaba a demandé à Shehnaaz pourquoi elle s’appelait Sana, elle a répondu en disant que ses parents l’appelaient Shehnaaz à la naissance, mais ils ont fini par l’appeler Sana, parce que d’une manière ou d’une autre, ils savaient que Shehnaaz deviendrait une marque, donc Sana serait considérée comme un nom décontracté. .

Selon certaines informations, Shehnaaz est jumelé avec le chanteur-acteur Jassie Gill dans Kabhi Eid Kabhi Diwali. Elle a un rôle de premier plan dans le film. Ils ont une jolie histoire d’amour. Le réalisateur Farhad Samji verra Pooja Hegde romancer Salman, tandis que Raghav Juyal romancera Malvika Sharma. Shehnaaz était auparavant jumelé avec Aayush Sharma. Cependant, il a quitté le film en raison des différences créatives à la dernière minute.