Le fan de Marvel Esteban Ocon reçoit une invitation de Deadpool après le rachat d’Alpine

Le pilote Alpine Esteban Ocon récolte déjà les fruits de l’investissement de Ryan Reynolds dans l’équipe de Formule 1 appartenant à Renault après avoir obtenu une invitation à rejoindre la star hollywoodienne pour le tournage de « Deadpool 3 ».

Reynolds a été annoncé lundi, avec ses collègues acteurs Rob McElhenney et Michael B. Jordan, dans un groupe d’investisseurs prenant une participation de 24% dans les anciens champions du monde basés à Enstone.

Le Français Ocon a déclaré aux journalistes lors du Grand Prix d’Autriche qu’il était un grand fan de Marvel Comics et qu’il avait pris contact avec Reynolds sur WhatsApp après l’annonce de l’accord.

« Il m’a dit que j’étais invité sur le plateau à Londres pour le film ‘Deadpool’, donc je vais certainement y aller », a-t-il ajouté.

« Il a également dit qu’il avait hâte d’apprendre de notre monde, de voir comment les choses fonctionnent et simplement d’avoir une conversation sur la course. »

Ocon a déclaré qu’il avait été dans le simulateur de l’équipe, se préparant pour Spielberg, et a envoyé à Reynolds une photo de sa vue depuis le cockpit.

L’acteur, qui était absent d’une présentation de la stratégie Alpine à Enstone lundi, lui a alors envoyé son numéro de téléphone et son adresse e-mail.

Deadpool 3 devrait sortir en novembre 2024.

Reynolds et McElhenney sont également connus dans le monde entier en tant que propriétaires du club de football gallois Wrexham, qui est revenu dans la Ligue anglaise de football en tant que champion de cinquième rang en avril de cette année.

Leur série documentaire « Welcome to Wrexham » a rencontré un grand succès en Amérique du Nord, certains fans d’Alpine se demandant si un « Welcome to Enstone » pourrait être en préparation.

La Formule 1 connaît un boom de popularité en Amérique du Nord, en grande partie grâce au succès de la série documentaire Netflix « Drive to Survive » et à l’extension du calendrier à trois courses américaines.