Le fan de Chelsea Shreyas Iyer révèle que l’équipe indienne compte de nombreux supporters de Manchester United “sans même connaître les noms de certains joueurs”

Le joueur de cricket indien Shreyas Iyer a par le passé exprimé son amour pour le beau jeu de football. professant son soutien au club anglais de Premier League Chelsea FC.

Dans une récente interview, le capitaine des Kolkata Knight Riders a révélé qu’il souhaitait voir un match en direct, espérant que ce serait la finale de l’UEFA Champions League, Chelsea affrontant Manchester United.

“J’adore Chelsea. J’espère voir un match en direct. J’espère que ce sera une finale de la Ligue des champions contre Manchester United avec la victoire de Chelsea”, a déclaré Shreyas à TOI.

Shreyas a ensuite révélé que beaucoup de ses coéquipiers dans les équipes de cricket masculines indiennes soutenaient les Red Devils, même sans connaître les noms de certains des joueurs.

“Oui, beaucoup le font, sans même connaître le nom de certains joueurs”, a-t-il déclaré.

Lorsqu’il a été poussé à nommer son joueur préféré de Chelsea, Shreyas a déclaré: “N’Golo Kante”.

Le Chelsea FC a également souhaité à Shreyas alors qu’il célébrait son 28e anniversaire le 6 décembre.

Plus tôt en août, Shreyas a possédé à Stamford Bridge avec son maillot de test indien tout en arborant le kit de Chelsea.

Shreyas, dans le passé, avait dit qu’en grandissant, il aimait à la fois le cricket et le football.

“J’ai envisagé entre le cricket et le football. J’ai été sélectionné dans les deux sports. Mais à cette époque, le football n’était pas assez grand. J’étais aussi bon dans les deux sports. Là où j’ai grandi – dans ma société, la majorité des enfants aimaient plus le football que le cricket. Seulement le dimanche, nous jouions au cricket et un soir sur deux, nous finissions par jouer au football. C’était du football 6 contre 6 et dans une très petite zone, un petit espace. C’est comme ça que j’ai appris ce sport”, avait déclaré Shreyas sur TOI Sportscast.

