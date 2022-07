Le fan de Bharti Singh reçoit des roses pour elle, la réaction du comédien vous fera ROFL [Watch Video]

La comédienne Bharti Singh est connue pour son sens de l’humour spontané. La dame qui a accouché d’un petit garçon, Gola (Laksh) a été accueillie par un homme devant sa camionnette. On dirait qu’elle tournait pour Ravivaar avec Star Parivaar. L’homme avait des roses pour Bharti Singh. En recevant les fleurs, elle a dit que ces fleurs ne lui servaient à rien car elle était maintenant une femme mariée avec des enfants. Bharti Singh lui dit de donner les roses à une femme debout à côté d’elle à la place. On dirait qu’elle est la coiffeuse de Bharti Singh. L’homme dit qu’il est lui aussi marié et que son enfant est né le même jour que son fils, Gola.

La comédienne a été informée que les photos de son fils Gola étaient devenues virales et comment. Nous avons vu le tournage où ils l’ont habillé en mini Harry Potter. Ils étaient trop mignons pour les mots. Le bébé est né en avril. Bharti Singh a été critiquée pour avoir repris le travail trop tôt après la naissance de son fils. Elle a rappelé aux gens qu’elle n’était pas née avec une cuillère en argent dans la bouche et qu’elle devait travailler pour sa maison et sa famille. Ce n’est pas la première fois que Bharti Singh crée des moments épiques avec les paps. Personne n’oubliera celui-ci qui comprenait également Nora Fatehi.

Le comédien a été vu sur Khatra Khatra Khatra avec son mari Haarsh Limbachiyaa et d’autres. Elle sera de retour au Kapil Sharma Show dans quelques jours.