Le fan d’Arijit Singh se fait troller pour avoir embrassé son petit ami et lui avoir proposé un concert, regardez une vidéo virale

Le chanteur de Bollywood Arijit Singh, qui est l’un des meilleurs chanteurs du pays et connu pour ses chansons romantiques, ne déçoit jamais ses fans. Assister à ses concerts live est un rêve pour beaucoup, il fait partie de ces chanteurs qui comptent des millions de followers.

Récemment, une vidéo est devenue virale dans laquelle on peut voir un fan embrasser son petit ami et lui faire sa demande en mariage lors du concert live d’Arjit Singh. La vidéo a été partagée par le photographe de célébrités Viral Bhayni avec la légende, « Certainement Arijit a toujours été un beau moment fascinant quand un couple commence ses nouveaux débuts à partir du concert, regardez comment il l’a proposée, ornez. »

Cependant, les internautes ont suivi le couple, l’un d’entre eux a écrit: « Tout le monde veut être populaire de nos jours. » Le second a dit: « Arjit singh soit comme: asheel hain yeh audience. » Le troisième a dit: « Arijit Singh soit comme: Haan ye karlo pehle …. » Le quatrième a dit. « Aise kabhi maa papa ka ashirwad le lete pair chu ke pendant la session de chant. Paap dhoul jate. Le cinquième a dit: « Ab aage Divorce ke liye bhi koi concert choose kar lena kyoki aajkal Mariages complete kahan hoti hai ek na ek din to tootti hi hai. »

Plus tôt, une autre vidéo de son concert a fait le tour des réseaux sociaux dans laquelle il a été vu en train de former un fan qui lui a tiré la main pendant le concert, ce qui a causé une blessure. Il a été vu en train de dire dans la vidéo : « Tu me tirais. Veuillez monter sur scène. Écoute, j’ai eu du mal, d’accord ? Vous devez comprendre cela. Vous êtes ici pour vous amuser, pas de problème. Mais si je ne suis pas capable de performer, tu ne peux pas t’amuser, c’est aussi simple que ça. Tu me tire comme ça… maintenant mes mains tremblent. devrais-je partir? »

Pendant ce temps, Arijit Singh a fait ses débuts à Bollywood avec la composition de Mithoon Phir Mohabbat de Murder 2 et depuis lors, il a donné un certain nombre de chansons à succès. Certaines de ses mélodies soul récentes incluent Bedardeya de Tu Jhoothi ​​Main Makkar, Jhoome Jo Pathaan de Pathaan, Aapna Bana le de Bhediya et Kesariya de Brahmastra.

