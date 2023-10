Le Fall Fest réchauffe l’esprit communautaire de Fulton – Shaw Local

FULTON – Alors que les températures plongeaient dans les années 50 samedi 7 octobre, Fulton a célébré l’automne avec une nouvelle tradition pour accueillir la saison.

Le deuxième festival d’automne annuel de la ville a accueilli les foules, alors que les vendeurs et les food trucks se sont regroupés dans le centre-ville et que de la musique live a été interprétée par des artistes tels que Dan Peart et Jen Craft Acoustic.

Des jeux de lancer de sacs à la peinture de citrouilles en passant par les toboggans gonflables et les promenades en train pour les enfants, Fulton a accueilli la saison d’une manière qui a attiré des visiteurs de tout l’État. Tout ce plaisir fait suite à une initiative destinée à améliorer l’esprit et le sens de la communauté de la ville.

« Nous avons une équipe d’environ cinq femmes, et l’organisation du festival demande beaucoup de travail », a déclaré Karrie Kenney, l’une des principales organisatrices du Fulton Festival. « Cela a commencé au printemps en essayant de localiser et d’approcher tous nos vendeurs que vous voyez ici et en alignant tous les food trucks. Je les ai vus dans différents festivals de la région et j’ai essayé de les contacter pour voir s’ils étaient intéressés à venir à notre événement.

Les vendeurs du festival viennent de tout l’Illinois. Des vendeurs de boutiques comme Meinsma Apple Orchard, Marquis Soap, Tanglewild Farms et Wavy Jean Bows se sont joints aux vendeurs de produits alimentaires de toutes les saveurs. Les magasins du centre-ville de Fulton ont également profité du trafic routier pour attirer leurs propres foules. Le Festival d’automne est l’un des nombreux événements destinés à faire connaître les commerces du centre-ville.

« C’est en fait très amusant parce que nous sommes un groupe de bénévoles qui travaillent à temps plein ailleurs et qui voulaient créer des événements pour Fulton », a déclaré Kenney. « Je voudrais remercier tous les bénévoles qui ont fait en sorte que cela fonctionne, tous les vendeurs venus de loin et de près, ainsi que tous ceux qui sont venus soutenir l’événement. »

Parmi les nombreux visiteurs du Fulton Fall Fest, deux célébrités locales se démarquent. Miss Clinton County 2023 Mariah Martinez et Miss Clinton County Teen 2023 Avery Bradley ont assisté à l’événement avec leurs couronnes. Le couple a été spécialement invité.

« Nous avons été invités ici par Karrie, la directrice, et également le maire, pour venir simplement profiter des résidents de Fulton », a déclaré Martinez.

« C’était excitant de se promener et de prendre des photos de tous les enfants et de voir toutes les belles choses qu’ils ont ici aujourd’hui », a déclaré Bradley.

Le couple a posé pour des photos avec des enfants et a joué à des jeux, notamment au lancer d’anneaux. Toutes deux ont déclaré qu’elles avaient été appelées reines du bal, que les enfants étaient intéressés par leurs couronnes et que leurs compétences en matière de décoration de citrouilles s’étaient un peu améliorées. Martinez espérait également que les candidats potentiels consulteraient les programmes de bourses Miss Iowa ou Miss Illinois.

Les bourses d’études et les œuvres caritatives sont allées de pair au Fulton’s Fall Fest. À 14 heures, les organisateurs du festival ont organisé le concours de la meilleure barbe. Un panel de trois barbiers en tant que juges a marché le long d’une rangée de candidats pour sélectionner la personne avec la meilleure pilosité faciale. Le prix en jeu était un chèque de 500 $ payable à l’organisme de bienfaisance choisi par le gagnant.

La Fulton Association for Community Enrichment, qui fait partie de la Quad Cities Community Foundation, finance les améliorations apportées à la ville. À elle seule, FACE a donné plus d’un million de dollars à la communauté de Fulton au cours des 15 dernières années et a financé le don du concours de la meilleure barbe.

Deux prix de 500 $ ont été décernés aux gagnants des première et deuxième places, mais les barbiers ont décerné un prix spécial de 60 $. Cette aubaine inattendue a été attribuée à un concurrent inattendu, un jeune garçon à la barbe peinte.

Joe McQuistion a été choisi comme premier vainqueur du concours de barbe, mais a déclaré qu’il ne s’attendait pas à gagner.

« J’aime le fait que le prix soit de l’argent versé à un organisme de bienfaisance », a déclaré McQuistion. « Je ne m’attendais pas à recevoir un prix, mais le fait de pouvoir donner de l’argent à un organisme de bienfaisance est de toute façon quelque chose que j’aime faire dans ma vie personnelle. Pendant mon temps libre, je collecte parfois des fonds. Je me rase la tête tous les deux ans et j’en fais don à des enfants, donc redonner est plutôt sympa.

McQuistion a assisté au festival l’année dernière et a souligné l’importance des événements communautaires tels que le Fall Fest suite à l’isolement causé par la pandémie de COVID-19.

« Pendant un certain temps là-bas, comme avec les Dutch Days et tout le reste, on avait l’impression que la communauté se séparait, surtout après la pandémie », a-t-il déclaré. « Le groupe Fulton Fun est arrivé l’année dernière et ils ont fait un travail incroyable. La communauté se sentait vraiment unie, et vous le voyez encore ici aujourd’hui.