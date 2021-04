Le Falcon 9 de SpaceX lance 60 autres satellites Starlink en orbite pour Internet haut débit

SpaceX fait des progrès dans la fourniture d’Internet haut débit grâce à sa mission Starlink. Le mercredi 28 avril, SpaceX a lancé un impressionnant 60 satellites Starlink depuis le Space Launch Complex 40 (SLC-40) à la station Space Force de Cap Canaveral en Floride, aux États-Unis. Avec cette mission, le booster de premier étage Falcon 9 a effectué son septième lancement et atterrissage, qui a précédemment lancé le véhicule spatial GPS III 03, Turksat 5 et quatre missions Starlink.

Avec ces lancements rapides, le nombre de satellites de SpaceX sur l’orbite terrestre augmentera de 13 fois. Selon SpaceX, le projet Starlink augmentera la vitesse d’Internet jusqu’à 100 mégaoctets par seconde, ce qui permettra aux utilisateurs de diffuser simultanément plusieurs films haute définition tout en laissant une certaine bande passante à épargner. «Starlink fournira un accès Internet haut débit à haut débit dans les endroits où l’accès a été peu fiable, coûteux ou totalement indisponible», déclare le site Internet.

Avec son récent lancement mercredi, la société dépasse sa constellation Internet initiale de 1 440 satellites à large bande. SpaceX a publié la vidéo du lancement impressionnant sur sa poignée Twitter. Le B1060, le propulseur de premier étage du Falcon 9 utilisé pour le lancement de mercredi, est l’un des propulseurs éprouvés en vol de SpaceX qui a maintenant participé à sept lancements et atterrissages, ce qui en fait un vétéran. Le B1060 a été utilisé pour la première fois en juin 2020 car il transportait un satellite GPS III amélioré dans l’espace pour l’US Space Force.

La vidéo Twitter a recueilli plus d’un million de vues depuis qu’elle a été partagée aujourd’hui. On peut entendre l’équipe jubilatoire de SpaceX célébrer le lancement réussi du satellite et l’atterrissage du booster de premier étage Falcon 9. Avec son dernier lancement, Falcon 9 a transporté sa cinquième charge de satellites à large bande dans l’espace.

À travers le projet Starlink, Elon Musk s’aventurera dans le domaine de la communication par satellite qui s’avérera tout à fait essentiel au fur et à mesure des progrès réalisés dans l’exploration spatiale. Contrairement aux satellites géostationnaires conventionnels situés à plus de 35 000 kilomètres de la Terre, les satellites Starlink seront à seulement 550 kilomètres de la Terre. Bénéficiant d’une masse moindre et compacte, chaque satellite Starlink pèse environ 260 kilogrammes et ne possède qu’un seul panneau solaire.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici